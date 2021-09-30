Врачи рассказали, сколько вакцинированных попадает в больницы с коронавирусом

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Люди, привитые от коронавируса, иногда оказываются в больнице, так как вакцинация не способна полностью защитить от заражения новыми штаммами. Действительно привитые переносят заболевания легко, но иногда их госпитализируют. Как выяснилось, в больницы попадает не более 7-8% от всех вакцинированных «Спутником». После прививки «ЭпиВакКороной» заболеваемость и процент госпитализаций выше, чем среди невакцинированных.
Заболеваемость среди вакцинированного населения медики объясняют появлением новых штаммов. При этом они отмечают, что привитые пациенты переносят болезнь гораздо легче, пишет ОСН.
Как сказал врач-эксперт Тимур Пестерев, у новых штаммов иные симптомы. Кроме того, новые варианты вируса поражают молодых людей и детей, которые впоследствии переносят болезнь достаточно тяжело. Да и само заболевание развивается быстрее. Словом, новые штаммы агрессивнее и опаснее исходного варианта коронавируса. Однако привитые граждане, если они подхватывают новый штамм инфекции, болеют гораздо легче. Как подчеркнул врач, из этого вытекает вывод: вакцинация необходима.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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