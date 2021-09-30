Врачи рассказали, сколько вакцинированных попадает в больницы с коронавирусом

Сегодня, 15:04

0

Image 16+
Врачи рассказали, сколько вакцинированных попадает в больницы с коронавирусом

Люди, привитые от коронавируса, иногда оказываются в больнице, так как вакцинация не способна полностью защитить от заражения новыми штаммами. Действительно привитые переносят заболевания легко, но иногда их госпитализируют. Как выяснилось, в больницы попадает не более 7-8% от всех вакцинированных «Спутником». После прививки «ЭпиВакКороной» заболеваемость и процент госпитализаций выше, чем среди невакцинированных.

Заболеваемость среди вакцинированного населения медики объясняют появлением новых штаммов. При этом они отмечают, что привитые пациенты переносят болезнь гораздо легче, пишет ОСН.

Как сказал врач-эксперт Тимур Пестерев, у новых штаммов иные симптомы. Кроме того, новые варианты вируса поражают молодых людей и детей, которые впоследствии переносят болезнь достаточно тяжело. Да и само заболевание развивается быстрее. Словом, новые штаммы агрессивнее и опаснее исходного варианта коронавируса. Однако привитые граждане, если они подхватывают новый штамм инфекции, болеют гораздо легче. Как подчеркнул врач, из этого вытекает вывод: вакцинация необходима.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Врачи рассказали, сколько вакцинированных попадает в больницы с коронавирусом

Сегодня, 15:04

Врач Малиновская считает лишний вес фактором риска тяжелых осложнений при COVID-19

Вчера, 13:59

Кто ответит за смерть мамы? Как привитые вакциной «ЭпиВакКорона» умирают от COVID-19

30-09-2021, 22:44

В РФ заболеваемость ВИЧ оказалась в десять раз выше европейского уровня

29-09-2021, 21:09

Терапевт назвала предпочтительные препараты для ревакцинации

29-09-2021, 17:19

Врач-инфекционист Акинфеев объяснил, можно ли заболеть ОРВИ и ковидом одновременно

25-09-2021, 11:49

Россиянам объяснили, как вакцинироваться от гриппа и сочетать прививку с препаратами от ковида

25-09-2021, 11:04

В Петербурге ограничительные меры продлены до конца октября

24-09-2021, 21:44

Иммунолог Болибок заявил, что осложнения после коронавируса COVID-19 могут проявиться не сразу

24-09-2021, 10:14

Экс-министр здравоохранения: «Прививка не дает человеку бессмертие»

24-09-2021, 09:04

Иммунолог из Новосибирска Ивлева рассказала о введении разных вакцин от COVID-19

22-09-2021, 20:24

Малышева перечислила 3 правила для защиты от четвертой волны COVID-19

22-09-2021, 11:54

Кургинян: Pfizer признала, что у вакцинированных риск заражения коронавирусом COVID-19 выше в 13 раз

21-09-2021, 17:39

Заграничные вспышки «детского» вируса RSV напугали россиян

21-09-2021, 09:59

Определены группы риска заразиться коронавирусом COVID-19 после вакцинации

19-09-2021, 13:19

Врач-эпидемиолог Сопрун заявил, что грипп никуда не делся

18-09-2021, 21:54

Смертельный коктейль усилит коронавирус: доктор Шафалинов остановил панику

17-09-2021, 22:19

Вирусолог рассказала о необходимости ревакцинации от коронавируса

17-09-2021, 18:04

Эксперты рассказали, как и почему вакцинированные заболевают ковидом

16-09-2021, 23:09

Иммунолог Шарковская пояснила, почему после прививки от COVID-19 не проходит кашель

16-09-2021, 23:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Украине разрешили не платить долги РФ

Украине разрешили не платить долги РФ

30-09-2021, 09:29

0

Британский суд постановил списать долг Украины в 3 миллиарда долларов, которые страна задолжала России за евробонды....

Подробнее
США проиграли РФ сражение за Европу

США проиграли РФ сражение за Европу

Вчера, 09:29

0

Усиление энергетического кризиса в Европе продемонстрировало неспособность США обеспечить энергоресурсом европейский...

Подробнее
Аналитик Рожин: Россия и Турция намерены добиться вывода американских войск из Сирии

Аналитик Рожин: Россия и Турция намерены добиться вывода американских войск из Сирии

30-09-2021, 11:19

0

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на трехчасовых переговорах в Сочи, которые проходили за...

Подробнее
Терапевт назвала предпочтительные препараты для ревакцинации

Терапевт назвала предпочтительные препараты для ревакцинации

29-09-2021, 17:19

0

Для проведения ревакцинации от коронавируса отлично подходят препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом рассказала...

Подробнее
Научный сотрудник РАН объяснил истерику Запада из-за ситуации в Мали

Научный сотрудник РАН объяснил истерику Запада из-за ситуации в Мали

30-09-2021, 12:34

0

Заключение соглашения о сотрудничестве правительства Мали с российской «ЧВК Вагнера» стало ощутимым ударом по амбициям...

Подробнее
В РФ заболеваемость ВИЧ оказалась в десять раз выше европейского уровня

В РФ заболеваемость ВИЧ оказалась в десять раз выше европейского уровня

29-09-2021, 21:09

0

Старший научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИ...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

По 3 тыс. рублей каждому: Новая выплата набирает популярность

По 3 тыс. рублей каждому: Новая выплата набирает популярность

30-09-2021, 10:39

0

Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала о том, что в сентябре уже более 2 млн молодых людей оформили «Пушкинскую...

Подробнее
В Петербурге госпитализировали 13-летнюю девочку, которую избивает и не кормит пьяная мать

В Петербурге госпитализировали 13-летнюю девочку, которую избивает и не кормит пьяная мать

30-09-2021, 19:39

0

30 сентября, ночью, в полицию Выборгского района Петербурга сообщили из Педиатрического университета о 13-летней...

Подробнее
По 7 389 ежемесячно: жители России уже получают новое пособие

По 7 389 ежемесячно: жители России уже получают новое пособие

30-09-2021, 08:54

0

Получить ежемесячное пособие могут беременные женщины с низким уровнем доходов. Инициатором этих выплат стал президент...

Подробнее
Кто ответит за смерть мамы? Как привитые вакциной «ЭпиВакКорона» умирают от COVID-19

Кто ответит за смерть мамы? Как привитые вакциной «ЭпиВакКорона» умирают от COVID-19

30-09-2021, 22:44

0

Вакцинация от коронвируса препаратом «ЭпиВакКорона» не эффективна, уверено говорят немало тех граждан, которые...

Подробнее