Врачи рассказали, сколько вакцинированных попадает в больницы с коронавирусом

Люди, привитые от коронавируса, иногда оказываются в больнице, так как вакцинация не способна полностью защитить от заражения новыми штаммами. Действительно привитые переносят заболевания легко, но иногда их госпитализируют. Как выяснилось, в больницы попадает не более 7-8% от всех вакцинированных «Спутником». После прививки «ЭпиВакКороной» заболеваемость и процент госпитализаций выше, чем среди невакцинированных.

Заболеваемость среди вакцинированного населения медики объясняют появлением новых штаммов. При этом они отмечают, что привитые пациенты переносят болезнь гораздо легче, пишет ОСН .

Как сказал врач-эксперт Тимур Пестерев, у новых штаммов иные симптомы. Кроме того, новые варианты вируса поражают молодых людей и детей, которые впоследствии переносят болезнь достаточно тяжело. Да и само заболевание развивается быстрее. Словом, новые штаммы агрессивнее и опаснее исходного варианта коронавируса. Однако привитые граждане, если они подхватывают новый штамм инфекции, болеют гораздо легче. Как подчеркнул врач, из этого вытекает вывод: вакцинация необходима.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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