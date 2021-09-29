Врач Малиновская считает лишний вес фактором риска тяжелых осложнений при COVID-19

В последнее время медицинские специалисты всего земного шара обеспокоены выявлением основных факторов, которые делают тяжелее протекание коронвирусной болезни при инфицировании пациентов на вирус SARS-CoV-2. Почти двухлетние практические наблюдения врачей продемонстрировали всему человечеству — главным фактором риска при инфицировании человека коронавирусом является лишний вес пациента.

Предыдущий опыт, с которым столкнулись врачи при госпитализации зараженных людей, показывает, что ожирение существенно ухудшает прогноз течения болезни. Причем это актуально для пациентов всех без исключения возрастов. Такую информацию сообщила корреспонденту «Радио 1» врач-инфекционист, заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Светлана Малиновская.

«Мы видим, что чем полнее человек, чем больше в нём жира, сала, тем тяжелее он переносит коронавирус. Лишний вес — это для заболевших коронавирусным инфицированием самый главный фактор риска. Причём, и у молодых, и у пожилых. А за ним уже следом идут другие риски со стороны диабета и сердечно-сосудистых патологий», — сказала Малиновская.

Ранее она рассказала «Радио 1», что в Московской области, кроме коронавируса и гриппа, начались заражения совершенно новой вирусной инфекцией, особенно уязвимы для неё дети.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700