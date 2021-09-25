В РФ заболеваемость ВИЧ оказалась в десять раз выше европейского уровня

Старший научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Ладная сообщила, что в России в 10 раз больше ВИЧ-инфицированных, чем во всех странах Евросоюза.

«В 2020 году в РФ было выявлено 60 тыс. новых случаев ВИЧ-инфицированных. Для сравнения: во всех странах ЕС зарегистрировано только 25 тыс. новых случаев ВИЧ», — подчеркнула Ладная.

То есть в пересчете на 100 тыс. в России заболеваемость ВИЧ в 10 раз выше, чем в странах ЕС.

По словам эксперта в России живет очень большое количество ВИЧ-инфицированных людей: только по официальным данным это 1,1 млн человек, и более 400 тыс. человек уже умерли. С 1987 года ВИЧ-инфекцию в РФ выявили у 1,5 млн человек.

На сегодня по статистике фиксируется менее 2% заражений ВИЧ среди подростков и молодых людей, тогда как в начале 2000-х почти четверть всех новых случаев были связаны с заражением людей в возрасте до 20 лет. Сложность с ВИЧ заключается в том, что эффективность лечения достигается лишь у половины зараженных. Ладная настоятельно рекомендовала всем периодически проверяться на ВИЧ.

«Люди с ВИЧ имеют повышенные риски смерти от ковида», — предупредила эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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