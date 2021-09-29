Терапевт назвала предпочтительные препараты для ревакцинации

Для проведения ревакцинации от коронавируса отлично подходят препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом рассказала главный внештатный терапевт Минздрава Татарстана Диана Абдулганиева в рамках прямого эфира в «Инстаграме» республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Она также отметила, что выбор вакцины зависит от того, какая из них была использована для прививки в первый раз. Так, если первая прививка была поставлена «Спутником V», то для ревакцинации подойдет «Спутник Лайт», который представляет собой первую дозу «Спутника V». Если же для первой прививки использовались «КовиВак» или «ЭпиВакКорона», то ревакцинироваться можно «Спутником V», пишет business-gazeta.ru .

К этому времени в республике уже привились менее 1,1 млн человек. Всего израсходовано 63,2% препарата, поступившего в Татарстан.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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