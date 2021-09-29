Терапевт назвала предпочтительные препараты для ревакцинации

29-09-2021, 17:19

0

Image 16+
Терапевт назвала предпочтительные препараты для ревакцинации

Для проведения ревакцинации от коронавируса отлично подходят препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом рассказала главный внештатный терапевт Минздрава Татарстана Диана Абдулганиева в рамках прямого эфира в «Инстаграме» республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Она также отметила, что выбор вакцины зависит от того, какая из них была использована для прививки в первый раз. Так, если первая прививка была поставлена «Спутником V», то для ревакцинации подойдет «Спутник Лайт», который представляет собой первую дозу «Спутника V». Если же для первой прививки использовались «КовиВак» или «ЭпиВакКорона», то ревакцинироваться можно «Спутником V», пишет business-gazeta.ru.

К этому времени в республике уже привились менее 1,1 млн человек. Всего израсходовано 63,2% препарата, поступившего в Татарстан.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Врач Малиновская считает лишний вес фактором риска тяжелых осложнений при COVID-19

Сегодня, 13:59

Кто ответит за смерть мамы? Как привитые вакциной «ЭпиВакКорона» умирают от COVID-19

Вчера, 22:44

В РФ заболеваемость ВИЧ оказалась в десять раз выше европейского уровня

29-09-2021, 21:09

Терапевт назвала предпочтительные препараты для ревакцинации

29-09-2021, 17:19

Врач-инфекционист Акинфеев объяснил, можно ли заболеть ОРВИ и ковидом одновременно

25-09-2021, 11:49

Россиянам объяснили, как вакцинироваться от гриппа и сочетать прививку с препаратами от ковида

25-09-2021, 11:04

В Петербурге ограничительные меры продлены до конца октября

24-09-2021, 21:44

Иммунолог Болибок заявил, что осложнения после коронавируса COVID-19 могут проявиться не сразу

24-09-2021, 10:14

Экс-министр здравоохранения: «Прививка не дает человеку бессмертие»

24-09-2021, 09:04

Иммунолог из Новосибирска Ивлева рассказала о введении разных вакцин от COVID-19

22-09-2021, 20:24

Малышева перечислила 3 правила для защиты от четвертой волны COVID-19

22-09-2021, 11:54

Кургинян: Pfizer признала, что у вакцинированных риск заражения коронавирусом COVID-19 выше в 13 раз

21-09-2021, 17:39

Заграничные вспышки «детского» вируса RSV напугали россиян

21-09-2021, 09:59

Определены группы риска заразиться коронавирусом COVID-19 после вакцинации

19-09-2021, 13:19

Врач-эпидемиолог Сопрун заявил, что грипп никуда не делся

18-09-2021, 21:54

Смертельный коктейль усилит коронавирус: доктор Шафалинов остановил панику

17-09-2021, 22:19

Вирусолог рассказала о необходимости ревакцинации от коронавируса

17-09-2021, 18:04

Эксперты рассказали, как и почему вакцинированные заболевают ковидом

16-09-2021, 23:09

Иммунолог Шарковская пояснила, почему после прививки от COVID-19 не проходит кашель

16-09-2021, 23:04

Иммунолог Болибок заявил, что у женщин более высокий титр антител после вакцинации против COVID-19 коронавируса

16-09-2021, 15:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Украине разрешили не платить долги РФ

Украине разрешили не платить долги РФ

Вчера, 09:29

0

Британский суд постановил списать долг Украины в 3 миллиарда долларов, которые страна задолжала России за евробонды....

Подробнее
Начислят по 28 тысяч рублей: Новые деньги от ПФР получат 4 категории россиян

Начислят по 28 тысяч рублей: Новые деньги от ПФР получат 4 категории россиян

29-09-2021, 09:39

0

4 категории россиян могут рассчитывать на получение крупной денежной выплаты, которая в среднем значении составляет 28...

Подробнее
Литва готова разместить у себя американское ядерное оружие

Литва готова разместить у себя американское ядерное оружие

28-09-2021, 21:59

0

Увидев огневую мощь армий России и Белоруссии во время их совместных учений «Запад-21», Литва собралась в сжатые сроки...

Подробнее
США проиграли РФ сражение за Европу

США проиграли РФ сражение за Европу

Сегодня, 09:29

0

Усиление энергетического кризиса в Европе продемонстрировало неспособность США обеспечить энергоресурсом европейский...

Подробнее
Иран готов ударить по Азербайджану первыми

Иран готов ударить по Азербайджану первыми

29-09-2021, 09:24

0

Иран готов к жестким действиям в отношении Азербайджана, если не прекратятся провокационные заявления в адрес исламской...

Подробнее
Могут уже писать заявление: ПФР обрадовал новой выплатой пенсионеров 55/60 лет

Могут уже писать заявление: ПФР обрадовал новой выплатой пенсионеров 55/60 лет

29-09-2021, 08:09

0

Еще одну выплату для пенсионеров подготовил Пенсионный фонд России. Получать такую выплату можно раз в пять лет,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Петербурге порезы и ожоги нашли у доставленной в соццентр девочки-подростка

В Петербурге порезы и ожоги нашли у доставленной в соццентр девочки-подростка

29-09-2021, 14:24

0

В Петербурге в соццентре оказалась 16-летняя девочка с многочисленными порезами и ожогами на теле. Источник в...

Подробнее
Терапевт назвала предпочтительные препараты для ревакцинации

Терапевт назвала предпочтительные препараты для ревакцинации

29-09-2021, 17:19

0

Для проведения ревакцинации от коронавируса отлично подходят препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом рассказала...

Подробнее
В РФ заболеваемость ВИЧ оказалась в десять раз выше европейского уровня

В РФ заболеваемость ВИЧ оказалась в десять раз выше европейского уровня

29-09-2021, 21:09

0

Старший научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИ...

Подробнее
Турция ждет от России выполнения договоренностей по Сирии

Турция ждет от России выполнения договоренностей по Сирии

28-09-2021, 19:49

0

Турция уверена, что она выполняет договоренности по Сирии, о чем заявил министр национальной обороны страны Хулуси...

Подробнее