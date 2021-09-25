Врач-инфекционист Акинфеев объяснил, можно ли заболеть ОРВИ и ковидом одновременно

25-09-2021, 11:49

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Врач-инфекционист Акинфеев объяснил, можно ли заболеть ОРВИ и ковидом одновременно

Человеческий иммунитет всегда ослабевает осенью, и тогда появляется множество возможностей, чтобы вирус проник в организм. На протяжении многих лет медицинские специалисты рассматривали в качестве заболевания сезонные ОРВИ и грипп. Наступил 2021 год, и в настоящее время второй удар можно легко получить от коронавирусной инфекции, сообщает Телеканал 360°. 

Сейчас медики в один голос трубят, что, с высокой степенью вероятности, одновременно два заболевания на человека не свалятся. Но они могут начать развиваться в организме друг за другом. Хотя не исключается и заражение сразу двумя заболеваниями. В этом случае, говорят врачи, первоначально проявится симптоматика респираторного заболевания, а следом за ней подоспеет коронавирус. 

«Это ожидаемо потому, что у ОРВИ инкубационный период короткий, буквально несколько часов — 6–12, 24, имеется в виду грипп», — рассказал Телеканалу 360° иммунолог Владимир Болибок. 

Специалист подчеркнул, что у вируса SARS-CoV-2 период инкубации весьма продолжительный. 

«Пока продолжается инкубационный период и того, и другого заболевания, интерфероны особо не вырабатываются. А если инкубационный период ОРВИ закончится раньше, то у человека разовьется картинка ОРВИ, при этом у него начнут вырабатываться интерфероны», — заметил врач. 

По его словам, возможно, что за этим последует СОVID-19. В таком случае не исключено, что он будет как-то замаскирован. 

«Если какая-то другая последовательность событий, то ковид будет преобладать», — добавил Болибок. 

Эксперт отметил, что на ковид у человека более сильный иммунный ответ, поэтому при этой болезни симптомы ОРВИ никак не будут проявляться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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