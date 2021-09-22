Экс-министр здравоохранения: «Прививка не дает человеку бессмертие»

Бывший министр здравоохранения Белоруссии Владимир Каранник предупредил, что вакцинация не гарантирует полной защиты от заражения и от тяжелого течения болезни.

Он сообщил в эфире программы «Марков. Ничего личного», что около 3,2% вакцинированных белорусов тяжело переносят Covid-19.

Караник добавил, что прививка не дает человеку бессмертие, поэтому стоит понимать, что и вакцинированные люди должны соблюдать меры защиты. Тем не менее, подчеркнул экс-министр здравоохранения РБ, вакцинация сокращает риск госпитализации при Covid-19 на 30%.

Также Караник сообщил, что, исходя из данных статистики, после вакцинации риск заражения снижается на 97%, а риск тяжелого течения заболевания – на 99%. То есть, после вакцинации очень малое число людей переносят Covid-19 тяжело.

Караник добавил, что в Белоруссии сейчас преобладает дельта-штамм.

Отметим, вакцинация массово проводится во всех странах, которые смогли получить вакцины в достаточном количестве. Израиль уже перешел к ревакцинации, а в США на днях одобрили ревакцинацию для отдельных групп населения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700