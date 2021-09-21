Малышева перечислила 3 правила для защиты от четвертой волны COVID-19

Soha: проект российского самолета-невидимки ПАК ДА вызвал недоумение в Штатах
Проект России по разработке новейшего бомбардировщика ПАК ДА вызвал полнейшее недоумение со стороны военного...Подробнее
Популярный медицинский специалист и известная телевизионная ведущая Елена Малышева объяснила своим зрителям, какие группы населения нынешней осенью может настигнуть 4-я волна инфицирования коронавирусом.
«Человечество уже второй год тесно проживает с коронавирусной инфекцией. Она является одной из множества респираторных инфекций. Все они и дальше будут жить на планете Земля вместе с людьми, так же, как грипп, аденовирус и многие другие. Медики уже давно наблюдают их волнообразное течение: дважды в год осуществляется увеличение заболеваемости, — говорит врач-иммунолог, профессор Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово».
Для того, чтобы эффективно защитить себя от заболевания, необходимо соблюдать 3 важнейших правила.
«Первое правило — прививка. Вакцинация очень хорошо защищает от инфицирования. У 85–90% привитых граждан не появится абсолютно никаких клинических симптомов, когда они вдохнут коронавирус. Такая ситуация полностью доказана для вакцины «Спутник V».
«В настоящее время опубликованы показатели относительно индийского штамма «дельта». Это исследование ученых из Санкт-Петербурга, которые засвидетельствовали, что в июле и августе граждане, привитые «Спутником V», были надежно защищены».
«Невакцинированные пациенты в 17 раз чаще попадают в больницу», — рассказывает Елена Малышева.
«Второе правило — ежедневное восполнение витамина D. — У нас три четверти населения имеют дефицит. Исследования показали, что у людей с недостаточностью витамина D на 81 процент вероятность заболеть коронавирусом выше и на 82 процента выше смертность, — рассказывает телеведущая. Для восполнения запаса необходимо включить в рацион жирные виды рыб: лосось, сельдь, а также печень трески. Третье важное правило — необходимо следить за уровнем сахара. Сахар должен быть нормальным в крови. Купите себе глюкометр и измеряйте, показатель должен быть меньше 6. Если он больше, глюкоза снижает активность лимфоцитов. Об этом говорит китайское исследование. При сахаре 7 риск умереть от коронавируса повышается в два раза. Глюкоза не дает уничтожать лимфоцитам инфекцию», — объясняет Елена Малышева.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Проект России по разработке новейшего бомбардировщика ПАК ДА вызвал полнейшее недоумение со стороны военного...Подробнее
Иран может атаковать Азербайджан уже в течение ближайших суток. Такое предположение высказали авторы интернет-ресурса...Подробнее
Российский лидер движения «Суть времени» и политолог Сергей Кургинян в ходе собственного авторского проекта «Смысл...Подробнее
Почти год минул с момента окончания Второй Карабахской войны, но СМИ продолжают «разбирать» обстоятельства, при которых...Подробнее
Иран может потопить американский авианосец потратив на это лишь 25 тыс. долларов. National Interest вспоминает события,...Подробнее
Британский финансовый гуру Алан Стил, являвшийся противником вакцин от ковида, скончался от ковида 15 сентября после...Подробнее
Еще одна страна приобрела у России РЛС «Каста-2Е2». Информации о том, какая именно это страна официальные источники не...Подробнее
Точечные вспышки инфекционного штамма RSV были зафиксированы в США, Канаде, Франции, Японии и Великобритании....Подробнее
Гарантированную выплату в размере 10 тыс. рублей для всех россиян предлагают ввести в Госдуме и Совфеде. PRIMPRESS...Подробнее
Кабинет Министров Украины одобрил стратегию информационной безопасности, которая вполне может быть воплощена в жизнь....Подробнее
Комментировать