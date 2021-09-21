Малышева перечислила 3 правила для защиты от четвертой волны COVID-19

Вчера, 11:54

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Малышева перечислила 3 правила для защиты от четвертой волны COVID-19

Популярный медицинский специалист и известная телевизионная ведущая Елена Малышева объяснила своим зрителям, какие группы населения нынешней осенью может настигнуть 4-я волна инфицирования коронавирусом. 

«Человечество уже второй год тесно проживает с коронавирусной инфекцией. Она является одной из множества респираторных инфекций. Все они и дальше будут жить на планете Земля вместе с людьми, так же, как грипп, аденовирус и многие другие. Медики уже давно наблюдают их волнообразное течение: дважды в год осуществляется увеличение заболеваемости, — говорит врач-иммунолог, профессор Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово». 

Для того, чтобы эффективно защитить себя от заболевания, необходимо соблюдать 3 важнейших правила. 

«Первое правило — прививка. Вакцинация очень хорошо защищает от инфицирования. У 85–90% привитых граждан не появится абсолютно никаких клинических симптомов, когда они вдохнут коронавирус. Такая ситуация полностью доказана для вакцины «Спутник V». 

«В настоящее время опубликованы показатели относительно индийского штамма «дельта». Это исследование ученых из Санкт-Петербурга, которые засвидетельствовали, что в июле и августе граждане, привитые «Спутником V», были надежно защищены». 

«Невакцинированные пациенты в 17 раз чаще попадают в больницу», — рассказывает Елена Малышева. 

«Второе правило — ежедневное восполнение витамина D. — У нас три четверти населения имеют дефицит. Исследования показали, что у людей с недостаточностью витамина D на 81 процент вероятность заболеть коронавирусом выше и на 82 процента выше смертность, — рассказывает телеведущая. Для восполнения запаса необходимо включить в рацион жирные виды рыб: лосось, сельдь, а также печень трески. Третье важное правило — необходимо следить за уровнем сахара. Сахар должен быть нормальным в крови. Купите себе глюкометр и измеряйте, показатель должен быть меньше 6. Если он больше, глюкоза снижает активность лимфоцитов. Об этом говорит китайское исследование. При сахаре 7 риск умереть от коронавируса повышается в два раза. Глюкоза не дает уничтожать лимфоцитам инфекцию», — объясняет Елена Малышева.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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