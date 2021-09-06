Врач Скорогудаева рассказала, чем пахнет человек, болеющий раком

Дерматолог и косметолог Ирина Скорогудаева сообщила многочисленным телевизионным зрителям, какой запах исходит от пациента, страдающего онкологическим заболеванием. Такую информацию медицинский специалист рассказала в эфире телепрограммы «О самом главном», которая транслируется на телеканале «Россия 1». Об этом пишет онлайн-издание ТаракаНН.

Как утверждает опытный медик, специфическое и аномальное «амбре» от организма ракового больного исходит, когда человек заболевает данным недугом. Рак от тела пациента можно учуять и увидеть по нескольким признакам. Каждый такой больной страдает избыточной потливостью, особенно в ночное время. Тело пациента с онкологией источает запах протухшего мяса. Подобная ситуация возникает из-за того, что, когда человеческий организм вступает в широкомасштабную борьбу с раковой опухолью, он вырабатывает фактор некроза опухоли.

Кроме того, при раке повышается температура. Не до больших значений, но держится долго. Также, как рассказала Скорогудаева, от людей с заболеваниями печени или почек пахнет аммиаком. А если нарушен метаболизм, то от кожи может нести кислым сыром.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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