Врач Скорогудаева рассказала, чем пахнет человек, болеющий раком

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Дерматолог и косметолог Ирина Скорогудаева сообщила многочисленным телевизионным зрителям, какой запах исходит от пациента, страдающего онкологическим заболеванием. Такую информацию медицинский специалист рассказала в эфире телепрограммы «О самом главном», которая транслируется на телеканале «Россия 1». Об этом пишет онлайн-издание ТаракаНН.
Как утверждает опытный медик, специфическое и аномальное «амбре» от организма ракового больного исходит, когда человек заболевает данным недугом. Рак от тела пациента можно учуять и увидеть по нескольким признакам. Каждый такой больной страдает избыточной потливостью, особенно в ночное время. Тело пациента с онкологией источает запах протухшего мяса. Подобная ситуация возникает из-за того, что, когда человеческий организм вступает в широкомасштабную борьбу с раковой опухолью, он вырабатывает фактор некроза опухоли.
Кроме того, при раке повышается температура. Не до больших значений, но держится долго. Также, как рассказала Скорогудаева, от людей с заболеваниями печени или почек пахнет аммиаком. А если нарушен метаболизм, то от кожи может нести кислым сыром.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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