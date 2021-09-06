Россиянам назвали противопоказания и побочные эффекты прививки против коронавируса COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н»

Вчера, 10:19

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Россиянам назвали противопоказания и побочные эффекты прививки против коронавируса COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н»

Вакцин от коронавируса в России стало пять, и все они - отечественные. В конце августа в стране был зарегистрирован препарат «ЭпиВакКорона-Н». Другое его название, медицинское -  Aurora-CoV. 

Вакцина «ЭпиВакКорона-Н» практически не отличается от первого препарата центра «Вектор» - «ЭпиВакКороны».

В оригинальной версии в составе три пептида. В новой версии два (два были объедены в один для того, чтобы упростить процесс производства).

Тем не менее, у Aurora-CoV (с эффективностью до 80 процентов) есть свои особенности. Особенно, что касается прививок. Это вакцина трехдозовая. То есть, человеку, который решит привиться ней, надо поставить три прививки. Вторую - на 21-й день после первого укола, а третью - на 60-й.

После прививки на месте укола может появиться покраснение, болезненность - эти реакции кратковременные и быстро проходят. Но если после вакцинации температура тела повышается до 40 градусов, следует вызывать скорую помощь.

В списке побочных эффектов - головные боли, слабость, головокружение, аллергия, боли в мышцах.

Гиперчувствительность к компонентам препарата, а также острые аллергические реакции в анамнезе - противопоказание к вакцинации. 

ОРВИ, обострение хронического заболевания или любое острое состояние тоже считается временным противопоказанием. Прививку можно поставить после выздоровления.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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