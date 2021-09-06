Постковид: Заболели суставы и резко вырос вес. Что нужно делать?

Коронавирусная инфекция может провоцировать серьезные проблемы со здоровьем даже после того, как уйдет из организма.

Врачи уже определяют состояние пациентов, которые перенесли COVID-19 как постковидный синдром. Его даже включили как отдельное состояние в Международный классификатор болезней.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко недавно сообщил, что так называемый длинный ковид может длиться даже более полугода. У таких пациентов отмечают неврологические, в том числе когнитивные расстройства, проблемы с памятью, повышенную утомляемость, различные проявления со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата.

Ревматолог Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова Евгений Борисов рассказал СП о том, как ковид может влиять на опорно-двигательный аппарат. Он объяснил, что чаще всего изменения проходят по типу реактивного артрита.

Пытаясь бороться с вирусом, наш иммунитет иногда дает сбой, начинает воспринимать структуры собственного организма как чужие и атаковать их. В итоге развивается воспаление тканей, из-за чего возникает ревматический артрит. Проявиться он может спустя месяц после того, как уже, казалось бы, человек излечился от коронавирусной инфекции.

Важно понимать, что лечение будет назначать врач, поскольку в зависимости от типа поражения подбираются препараты, определяется возможность физических нагрузок.

Также коронавирусная инфекция может спровоцировать резкий набор веса. Во многих случаях, отмечают эксперты, это происходит из-за того, что люди резко меняют образ жизни, поскольку вынуждены находиться дома. Но также увеличение веса могут спровоцировать некоторые препараты. Уже появилась информация, что коронавирус может влиять на поджелудочную железу, провоцируя признаки сахарного диабета. Но при правильном лечении из этого состояния можно вывести пациента.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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