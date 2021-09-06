CNBC: новый опасный штамм коронавируса «мю» выявлен в Колумбии

Новый штамм коронавируса «мю», выявленный в Колумбии, может оказаться очень опасным, предупреждает телеканал CNBC.

До последнего времени вариант «дельта» вызывал наибольшую обеспокоенность ученых. Но в конце августа был обнаружен еще один. Штамм B.1.621, он же «мю», Всемирной организацией здравоохранения добавлен в список вариантов, «представляющих интерес».

Ученые только начали изучать его, но уже удалось выяснить, что он способен лучше, чем другие варианты, обходить вакцины. Это значит, что он может представлять серьезнейшую опасность даже для полностью привитых граждан.

«Мю» способен ускользать от иммунитета, провоцируя развитие COVID-19 в тяжелой форме, а также очень быстро передаваться от человека к человеку - то бишь, высока вероятность того, что он еще более контагиозен, нежели «дельта».

Во время наблюдения за новым вариантом ученые нашли в спайк-белке нового штамма вставку 146 N. Точное ее назначение еще неизвестно, но предположительно, что именно она может поспособствовать заразности колумбийского варианта ковида.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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