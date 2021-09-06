Новосибирские медики рассказали о важности вакцинации от коронавируса COVID-19 детей

6-09-2021, 09:14

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Новосибирские медики рассказали о важности вакцинации от коронавируса COVID-19 детей

Медики РФ сообщили, какой именно тип вакцины от воздействия вируса SARS-CoV-2 можно использовать для детей. В настоящее время на территории Российской Федерации проводятся испытания вакцины «Спутник V» на подростках 12-17 лет, пишет издание НГС. 

На земном шаре есть государства, где дети уже массово вакцинируются. Аналитик в сфере медицины Мария Тищенко занялась расследованием, есть ли необходимость детских прививок и какова их связь с коллективным иммунитетом. Известный российский вирусолог Сергей Нетёсов объяснил: на Западе уже несколько месяцев подряд осуществляют вакцинацию детей, начиная с возраста 12 лет. Детские прививки зарубежные врачи стали делать из-за того, что медицинские специалисты нашли в подростковом организме серьезные осложнения. 

«Медики Запада решили: лучше будет привить детей от коронавируса, чем ожидать самого заболевания. Если проверять действие COVID-19 на детском организме — возможно, лечить будет поздно. Мне достоверно известно, как минимум, одно государство — Италия — так в нем уже проводят вакцинацию подростков американской м-РНК-вакциной компании Pfizer, и есть научные публикации с обоснованием такой практики. В настоящий период я с коллегами занимаюсь тщательным изучением данной методики», — подчеркнул Нетёсов. 

Терапевт Варвара Веретюк также рассказала о том, что в Китае одобрена вакцинация детей инактивированным препаратом CoronaVac, который разрешен для использования в возрасте от 3 до 17 лет. В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» рассказали, что испытания препарата на детях не потребуют кардинальных изменений в составе вакцин. Они будут появляться поэтапно с понижением возрастной категории. 

Главный врач лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что вакцинация среди подростков предполагает две задачи, где первая — это сокращение заболеваемости, а вторая — в случае наступления болезни, облегчить протекание заболевания.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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