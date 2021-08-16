Врач Малиновская назвала самый опасный путь передачи COVID-19

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Это малоизвестная информация: течение коронавирусной болезни полностью будет зависеть от того пути передачи коронавирусного инфицирования, каким заразился человек. Проще говоря, каким способом вирус попал в человеческий организм, так и будет болеть данный гражданин. Максимально опасным способом у медицинских специалистов считается воздушно-капельный путь передачи коронавируса. Об этом журналисту издания РИА Новости сообщила завотделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская.
«Бывает так, что определенный объем коронавируса внедрился в гортань и слизистые оболочки человеческого организма со вдохом воздуха. Далее эта полученная доза COVID-19 мгновенно проникает дальше — в глубокие отделы дыхательных путей. Там в благоприятной обстановке человеческого тела коронавирус начинает стремительно размножаться. В первую очередь, инфекция поражает легкие пациента», — рассказала репортеру издания Светлана Малиновская.
Медицинский специалист объяснила, что второй путь передачи коронавируса называют контактным. Например, когда инфекция передается при поцелуях, или если болеющий человек чихнул в ладони, а вы пожали ему руку. Также вирус попадает со слизистых оболочек на руки, а с грязных рук — на мебель, поручни в общественном транспорте, и многие другие предметы. Ранее врач Светлана Малиновская рассказала о том, что у больных на COVID-19 часто бывает бессонница, продолжающаяся и после выздоровления от коронавируса. Многие пациенты «красной зоны» испытывают трудности и с засыпанием. Одной из причин этому становится исчезновение обоняния.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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