Научные исследователи рассказали, что граждане, имеющие 2-ю группой крови, намного чаще инфицируются на COVID-19. Кроме того, такие пациенты весьма тяжело переносят коронавирусное заболевание. Об этом пишет издание «Комсомольская правда».

«Научные разработки ученых свидетельствуют, что группа крови человека кардинально влияет на восприимчивость организма к коронавирусу», — указывается на страницах средств массовой информации.

Одновременно с тем, медицинское сообщество Российской Федерации подобные сообщения прессы игнорируют.

Российский медицинский специалист Михаил Каган утверждает, что из подобных заключений строить серьезные выводы, да еще в самый разгар пандемии по меньшей мере преждевременно. Кроме того, исследователи проводят множество самых разных опытов, мероприятий, исследований. И очень часто при этом результаты следующих исследований полностью опровергают выводы предыдущих.

«Американские ученые привели результаты осмотра более 100 тысяч человек, в результате которого никакой взаимосвязи между коронавирусом и группой крови не было выявлено», — отметил врач.

Он добавил, что обзор ранее вышедших исследований, которые гласили, что люди со второй группой крови более восприимчивы к коронавирусу, выявил низкое качество таких научных работ. Врач порекомендовал россиянам не зацикливаться на таких данных, а просто соблюдать меры безопасности и вовремя вакцинироваться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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