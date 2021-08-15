Врач Михаил Каган назвал группу крови, с которой чаще всего болеют коронавирусом

В Санкт-Петербурге по обвинению в домогательствах задержали детского тренера
В Санкт-Петербурге полицией был задержан тренера по тхэквондо. Мужчине предъявлены обвинения в домогательствах к...Подробнее
Научные исследователи рассказали, что граждане, имеющие 2-ю группой крови, намного чаще инфицируются на COVID-19. Кроме того, такие пациенты весьма тяжело переносят коронавирусное заболевание. Об этом пишет издание «Комсомольская правда».
«Научные разработки ученых свидетельствуют, что группа крови человека кардинально влияет на восприимчивость организма к коронавирусу», — указывается на страницах средств массовой информации.
Одновременно с тем, медицинское сообщество Российской Федерации подобные сообщения прессы игнорируют.
Российский медицинский специалист Михаил Каган утверждает, что из подобных заключений строить серьезные выводы, да еще в самый разгар пандемии по меньшей мере преждевременно. Кроме того, исследователи проводят множество самых разных опытов, мероприятий, исследований. И очень часто при этом результаты следующих исследований полностью опровергают выводы предыдущих.
«Американские ученые привели результаты осмотра более 100 тысяч человек, в результате которого никакой взаимосвязи между коронавирусом и группой крови не было выявлено», — отметил врач.
Он добавил, что обзор ранее вышедших исследований, которые гласили, что люди со второй группой крови более восприимчивы к коронавирусу, выявил низкое качество таких научных работ. Врач порекомендовал россиянам не зацикливаться на таких данных, а просто соблюдать меры безопасности и вовремя вакцинироваться.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Санкт-Петербурге полицией был задержан тренера по тхэквондо. Мужчине предъявлены обвинения в домогательствах к...Подробнее
Вакцинация от COVID-19 на исход беременности не влияет. В этом убедились исследователи из Великобритании, которые...Подробнее
О жизни в России рассказал в интервью журналу «ВикендДнес» чешский путешественник Феро Рихард Грабал-Крондяк. Он три...Подробнее
В Сосновском районе Нижегородской области найдена мертвой пропавшая 16-летняя девушка. Телесные повреждения на ее теле...Подробнее
Для украинцев решили снизить стоимость электричества. Правительство Украины снижает незначительно тариф на...Подробнее
Коронавирус, как известно, бьет по многим органам и системам организма, в том числе и по репродуктивной. Но бесплодия...Подробнее
Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию, которая сложилась в Афганистане, а также...Подробнее
В Самарской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 900 тысяч человек. В планах властей привить...Подробнее
Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман предрек распад НАТО к 2025 году. Об этом он рассказал в интервью изданию...Подробнее
В ЦИК РФ направлена официальная жалоба партии «Родина» на работу петербургского ГИКа. В документе родинцы требуют...Подробнее
Комментировать