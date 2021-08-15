Врач Михаил Каган назвал группу крови, с которой чаще всего болеют коронавирусом

Сегодня, 17:59

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Врач Михаил Каган назвал группу крови, с которой чаще всего болеют коронавирусом

Научные исследователи рассказали, что граждане, имеющие 2-ю группой крови, намного чаще инфицируются на COVID-19. Кроме того, такие пациенты весьма тяжело переносят коронавирусное заболевание. Об этом пишет издание «Комсомольская правда». 

«Научные разработки ученых свидетельствуют, что группа крови человека кардинально влияет на восприимчивость организма к коронавирусу», — указывается на страницах средств массовой информации. 

Одновременно с тем, медицинское сообщество Российской Федерации подобные сообщения прессы игнорируют. 

Российский медицинский специалист Михаил Каган утверждает, что из подобных заключений строить серьезные выводы, да еще в самый разгар пандемии по меньшей мере преждевременно. Кроме того, исследователи проводят множество самых разных опытов, мероприятий, исследований. И очень часто при этом результаты следующих исследований полностью опровергают выводы предыдущих. 

«Американские ученые привели результаты осмотра более 100 тысяч человек, в результате которого никакой взаимосвязи между коронавирусом и группой крови не было выявлено», — отметил врач. 

Он добавил, что обзор ранее вышедших исследований, которые гласили, что люди со второй группой крови более восприимчивы к коронавирусу, выявил низкое качество таких научных работ. Врач порекомендовал россиянам не зацикливаться на таких данных, а просто соблюдать меры безопасности и вовремя вакцинироваться.


Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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