Врач Чурадзе рассказал, сколько раз можно заболеть коронавирусом

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Бывают случаи, когда люди болеют коронавирусом по нескольку раз – вплоть до десятка за год. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал главврач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе.
По его словам, случаи повторного заражения ковидом вовсе не редкость, и они будут встречаться и в дальнейшем, потому как вирус никуда не уходит и продолжает циркулировать в популяции. Более того, он активно мутирует, собираясь как можно дольше распространяться и заражать людей.
«Зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией через месяц-два после болезни. Есть случаи, когда за год люди до десятка раз заболевали, но это бывает редко», – сообщил Чурадзе.
При этом он не стал усугубляться, почему этих пациентов не защитил приобретенный вследствие перенесенного заболевания иммунитет, но отметил, что повторное заболевание у таких больных протекает легче. Но если пациент заразился другим штаммом вируса, возможна и тяжелая форма.
«С каждым месяцем и годом уровень популяционного иммунитета будет расти. Поэтому я предполагаю, что со временем – мы это увидим уже в следующем году – последствия коронавирусной инфекции для общества будут не так тяжелы», – подытожил Чурадзе, имея в виду, что этого получится достичь за счет вакцинации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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