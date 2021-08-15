Эксперт Шлягер рассказала, какую вакцину от COVID-19 выбрать для пенсионеров

Сегодня, 13:19

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Эксперт Шлягер рассказала, какую вакцину от COVID-19 выбрать для пенсионеров

Вакцинация лиц старше 60 лет позволит им защититься от заражения коронавируса.

Как выбрать вакцину пожилым людям рассказала главный внештатный специалист по гериатрии департамента по здравоохранению Елена Шлягер.

Она подчеркнула, что зачастую после 60 лет снижаются защитные функции организма. Поэтому вакцинация – это способ снизить как вероятность заражения, так и возможность развития тяжелого течения болезни, если все же инфекция попадет в организм.

Шлягер подчеркнула: чем старше человек, тем выше вероятность летального исхода при заболевании.

Эксперт говорит о том, что российские вакцины безопасные и надежные. Сейчас в РФ применяются «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник V» и его упрощенная версия «Спутник Лайт». Наиболее исследованная – «Спутник V».

«Мы, врачи, привыкли принимать какие-то решения, основываясь на доказательной базе. На сегодняшний день наиболее исследованная вакцина – Спутник V. Но в принципе можно прививаться любой вакциной», - сказала Шлягер.

Эксперт также отметила, что сейчас пожилые люди активнее идут на вакцинации. Многие из них понимают, что вакцина – это наиболее верный способ защититься от проблем, которые могут начаться со здоровьем, если в организм попадет COVID-19.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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