Патологоанатом Цинзерлинг: «Тайна COVID-19 не в том, почему от него умирают, а почему выздоравливают»

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Ученый-патоморфолог, профессор Всеволод Цинзерлинг рассказал о том, как новые штаммы коронавируса влияют на смертность людей. Руководитель Центра инфекционной патологии Городской больницы им. Боткина, заведующий НИО патоморфологии Центра Алмазова в Петербурге дал большое интервью изданию «Доктор Питер».
Морфология смерти от дельта-штамма коронавируса еще до конца не изучена, пояснил он, поэтому ученые на текущий момент не накопили достаточно данных для того, чтобы оценить, от каких вариантов COVID-19 умерло больше всего людей.
Однако определенные тенденции все же прослеживаются. Так, например, с появлением в Северной столице дельта-штамма коронавируса летальных исходов от ковид стало больше. Профессор Цинзерлин также обращает внимание на то, что увеличилось и число смертей в результате повторного заражения коронавирусом.
Наконец, третья тенденция, которая не ускользнула от внимания питерских патологоанатомов - стало больше молодых людей умирать от коронавируса и его осложнений.
Невзирая на то, что в ходе третьей ковид-волны нагрузка на врачей, и на патологоанатомов в том числе, значительно увеличилась, все необходимые вскрытия проводились. Возможно, была немного сниженной информативность.
По результатам многих вскрытий профессор заявил, что главными мишенями для вируса остаются по-прежнему в первую очередь легкие, затем головной мозг, сердце, печень, почки, поджелудочная железа, а также сосуды и их эндотелий, которые имеются во всех этих органах. И самое главное - поражение органов иммунной системы.
Коронавирус способен быть катализатором проявления различных скрытых инфекций и заболеваний. Но все же главной его тайной профессор считает не то, что кто-то умирает от заболевания, а то, почему выздоравливает.
«Главная тайна — почему некоторые пациенты заболевают легко, в том числе из групп риска, а некоторые заболевают тяжело, но все-таки выздоравливают даже при отсутствии вирус-нейтрализующих антител», - пояснил он.
Патологоанатом добавил, что наука и сейчас крайне мало знает о защитных механизмах человеческого организма.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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