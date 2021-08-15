Николай Ренц: сделав прививку от COVID-19, мы освобождаем врачей от напряженной работы в реанимации

Руководитель Центра по информации оперативного штаба Самарской области Николай Ренц поделился с репортером издания СОВА своими мыслями о том, какая ситуация сложилась в настоящее время с коронавирусом в регионе. Чиновник рассказал о всех признаках индийского штамма «дельта» и развеял мифы о прививках.

Николай Ренц говорит, что 16 августа в области официально подтверждено 443 нового заболевания на COVID-19. Чтобы лечить больных, развернуто 3806 коек в 21 больнице. Из них теперь свободны только 9,5%. Многие люди с легким и среднетяжелым протеканием заболевания лечатся дома. Им выделяется амбулаторная помощь из федерального и регионального бюджетов. Специалист призвал: при появлении первых симптомов простуды следует вызвать медиков и оставаться дома.

Ренц рассказал:

«Индийский штамм вызывает клинику раньше, чем предыдущие варианты. Признаки уже есть на 3-4 сутки заражения. Беспокоит не только кашель, высокая температура и головная боль. Появляется ломота во всем теле и расстройство кишечника. Когда человеку плохо, следует быть дома и вызвать врача. Чревато последствиями несвоевременное обращение за медицинской помощью».

Николай Ренц напомнил, что единственной реальной защитой служит прививка. Жаль, что вакцина, созданная в РФ, вызвала массу мифов и слухов. Народ спрашивает: почему в государствах с высоким уровнем вакцинации увеличивается инфицирование.

Ренц ответил:

«Да, инфицированность увеличивается. Но следует знать, что из 6000 заболевших за 1 сутки в Израиле в госпиталь положили единицы. Вакцинация не исключает заражение. Это происходит оттого, что вирус мутирует, изменяется, приспосабливается. Но прививка не даёт болезни протекать тяжело и бережёт от летального исхода. Вакцинированные граждане продолжают жить и после болезни. При этом иммунизация части населения — не повод отмены всех ограничений».

Специалист сказал:

«В настоящее время кое-какие государства, где большинство людей вакцинированы, решают, чтобы снова учредить локдаун. Ведь, массово вакцинируя народ, там сняли былые ограничения. Из-за этого теперь снова возникли новые заражения. Вне зависимости от того, привиты вы или нет, необходимо носить маску и соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора».

Также врач опроверг слухи о том, что прививка способствует заражению или появлению побочных эффектов. Специалист привёл статистику:

«У нас в Самарской области первым компонентом вакцины привита 941 тысяча людей. Вторую дозу уже сделали 758 тысяч человек. И мы не видели ни одной тяжелой реакции ни на одну российскую прививку».

Ренц также озвучил, что в некоторых сельских районах губернии привились до 80% населения. По его мнению, это говорит о том, что люди более ответственно относятся к своему здоровью, чем жители городов. Самый низкий показатель вакцинации у Тольятти — 50%. В Самаре привито 64%. Медик также отметил, что прививка — настоящая благодарность врачам, которые продолжают спасать жизни:

«Мои коллеги каждый день сталкиваются с очень тяжелыми случаями. Во время пандемии мы благодарим их, называем героями. Так если мы хотим поддержать врачей, мы должны сделать прививку. Потому что, если мы будем привиты, у них не будет необходимости работать в реанимации в напряжённом режиме».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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