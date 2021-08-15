В Германии врачи заявили, что выздоровевших от ковида нужно прививать дважды

Врачи из Германии заявили, что для защиты от заражения новыми штаммами, тех, кто переболел COVID-19, необходимо прививать дважды.

К такому выводу пришли исследователи из Ноттингемского университета, передает ИА Красная Весна .

Группа ученых под руководством Бенджамина Оливера изучили информацию об исследованиях, которые проводили в клинике Бирмингема. Они пришли к выводу, что одной дозы вакцины было достаточно для защиты от «дикого» типа коронавируса. Но чтобы защитить от штаммов «бета» и «гамма», необходимо применить две дозы вакцины.

Исследователи отмечают, что две дозы вакцины позволяют защититься от заражения новыми штаммами.

В тоже время эксперты говорят о том, что данное исследование проводилось на слишком небольшом количестве людей. К тому же исследовали только уровень антител, а другие ответы иммунной системы не учитывались. Сами авторы публикации констатируют, что пока точно не установлено, как против коронавируса работает клеточная иммунная защита.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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