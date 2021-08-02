Биологи создали самые эффективные нанотела от коронавируса COVID-19

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Весьма дорого и трудно осуществлять промышленное изготовление реальных антител. Но ученые придумали, как можно создавать нанотела против коронавируса, у которых бы были высокие показатели эффективности и стабильности, пишет издание РИА «Новости».
Антитела — это метод, с помощью которого наш иммунитет борется с патогенами, нападающими на наш организм. Если говорить просто, антителами являются молекулы, которые прилепляются к телу любого вируса, и нейтрализуют его. Из-за этого попавший в организм вирус либо группа вирусов не в состоянии проникнуть вглубь человеческой клетки, чтобы заразить ее. Ученые давно знают, как можно изготавливать антитела промышленным способом. После изготовления их дают больным людям, которым уже ничего не поможет, кроме как антитела. Эти молекулы работают в организме так же, как лекарство. Они сокращают время, необходимое человеку для выздоровления от болезни. Таким способом хорошо лечится гепатит В либо бешенство.
Чтобы вылечить коронавирус, можно тоже дать людям антитела. Однако производство таких молекул в промышленных масштабах было бы слишком сложным и дорогостоящим для удовлетворения глобального спроса. Эту проблему исследователи предложили решить при помощи нанотел. Исследователи из Института биофизической химии Макса Планка (MPI) разработали мини-антитела, также известные, как VHH-антитела (или нанотела), которые сочетают в себе все свойства, необходимые для создания мощного препарата против COVID-19.
По словам авторов работы, эти препараты сочетают чрезвычайную стабильность с высокой эффективностью против вируса, а также его альфа -, бета-и гамма-вариантов. Новые нанотела очень похожи на препараты против SARS-CoV-2, разработанные в других лабораториях. Все они направлены на ключевую часть вирионов коронавируса. Это рецептор-связывающая область, которую вирус использует для проникновения в клетки хозяина, а именно — S-белок. Нанотела предотвращают заражение клеток вирусом, блокируя этот домен.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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