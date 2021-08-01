Вирусолог Георгий Викулов объяснил наличие врачей среди противников вакцинации

Сегодня, 14:34

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Вирусолог Георгий Викулов объяснил наличие врачей среди противников вакцинации
Вирусолог-инфекционист Георгий Викулов

Среди противников прививок от коронавируса много медиков, однако они не имеют отношения к эпидемиологии, сообщил вирусолог-инфекционист Георгий Викулов. Как утверждает опытный медик, сам факт того, что в среде противников вакцинации есть врачи и медсестры, можно трактовать разницей профилей, пишет российское издание «Экономика сегодня». 

Все медицинские специалисты, которые и сами не прививаются, и агитируют не делать этого своих больных, являются представителями таких специальностей, которые никак не связаны с лечением инфекционных заболеваний, изучением микробов и оказанием экстренной медицинской помощи. 

«Сейчас широко известно, что появилось много мнений против прививок. Есть такие течения и среди врачей. Такие специалисты прямо не занимаются инфекционными болезнями, как таковыми. И одновременно они не прислушиваются к мнению тех медиков, которые этому посвятили всю жизнь», — в недоумении Викулов. 

Вирусолог подсказывает, что жители Российской Федерации в вопросах прививок могут ориентироваться на профильных врачей. Эти медики понимают саму природу вируса, механизмы работы вакцин. Они могут рассказать, каковы последствия отказа от вакцинации. Викулов хорошо знает те медицинские специальности, которые профессионально поддерживают всеобщую вакцинацию: эти профильные специалисты ежедневно мужественно борются с коронавирусом и его последствиями. 

«Сейчас я представлю перечень специальностей врачей, которых не нужно уговаривать и среди которых есть консенсус: анестезиологи, реаниматологи, врачи скорой помощи, иммунологи, инфекционисты, эпидемиологи, вирусологи», — перечислил доктор Викулов. 

Он привел пример истории главного внештатного специалиста по скорой помощи в РФ Сергея Багненко. Этот врач не получил антитела к коронавирусу после китайской вакцины – аналога отечественного «КовиВака». Вакцинирование «ЭпиВакКороной» также не дало результата, но это не остановило его. Титр антител появился только после первой инъекции «Спутником V». 

«Врачи скорой помощи — специальность, представителей которой не требуется уговаривать. Они видят, кого госпитализируют, они видят тяжесть заболевания», — заявил Викулов в программе НТВ «Место встречи». 

Аргументы противников вакцинации зачастую основаны на не выдерживающих критики тезисах о «непроверенности» и опасности препаратов. Также многие антипрививочники поддерживают конспирологические теории о чипировании: министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал их ерундой, удивительной для нынешнего уровня знаний.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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