Эксперты рассказали об аллергических реакциях на вакцину от коронавируса

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Эксперты Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов заявили, что аллергические реакции на вакцины от коронавируса развиваются довольно редко, поскольку такие препараты не содержат аллергенов. Результаты масштабных исследований указывают на то, что частота аллергических реакций варьирует от 0,65 до 1,53 случая на один миллион доз, отмечают аллергологи.
Эксперты также подчеркивают, что вакцины от коронавируса не содержат белка куриного яйца, коровьего молока, желатина и антибактериальных препаратов. Это указывает на то, что риск развития аллергической реакции на вакцину довольно низкий. Иными словами, аллергики переносят вакцинацию так же, как и люди, которые не страдают аллергией.
Вместе с тем эксперты упомянули, что пациентам с перенесенной тяжелой аллергической реакцией на компоненты, входящие в состав вакцин, стоит посоветоваться с врачом. Бронхиальная астма и аллергия не могут быть противопоказанием для вакцинации, отметили аллергологи.
В тоже время эксперты подчеркивают, что ставить прививку следует в период контроля над симптомами аллергического заболевания. В период обострения вакцинацию стоит отложить, пишет ria.ru.
Ранее врач-реаниматолог Сергей Царенко рекомендовал аллергикам принимать антигистаминные препараты до и после вакцинации. Если возникли сомнения, то перед приемом препаратов следует обратиться к аллергологам.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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