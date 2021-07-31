Биолог Ахуба рассказала, как рождаются мифы о вакцинации от COVID-19, и чему верить

Заведующая кафедрой экспериментальной биологии и медицины биолого-географического факультета АГУ, кандидат биологических наук Лариса Ахуба в интервью радио Sputnik поделилась своим видением о спорах по-поводу опасности вакциннации.

«Один из мифов о вреде вакцинации — бесплодие. Эти слухи касаются не только «Спутника», но и всех вакцин против COVID-19. Как только появляется новая вакцина, сразу начинают говорить о том, что она влияет на репродуктивную функцию. Первое заявление «антипрививочников» было связано с неправильной трактовкой информации о том, что эта вакцина включает в себя столбнячный токсин, который контролирует популяцию диких животных. Тогда даже состоялось заседание в Ватикане с привлечением религиозного сообщества, и врачи сумели доказать, что это неправда», — рассказала Ахуба.

По словам кандидата биологических наук, говорить о том, что вакцина против COVID-19 влияет на репродуктивную функцию нельзя хотя бы по той причине, что она существует совсем недолго.

«Следующий миф о том, что вакцина была разработана недавно и не прошла необходимых клинических исследований, — говорит Лариса Ахуба. — Вакцинопрофилактика существует не один десяток лет. Начиналось все с того, что ученые вводили содержимое пузырька коровьей оспы человеку. Сегодня же наука работает с генетическим материалом вируса. Огромный перечень болезней в современном обществе побежден именно благодаря вакцинопрофилактике, и недооценивать это невозможно».

Ахуба также сообщила, что вакцина от коронавируса не первая векторная, созданная человечеством.

«Существуют вакцины от гепатита В, есть векторные против Эболы. Не нужно забывать, что институт Гамалеи на той же платформе создал вакцину против лихорадки Эбола. Она также создавалась очень быстрыми темпами. Это связано с технологией, которая исключает длительный период выборки данного антигена», — добавила она.

В заключении своего выступления биолог рассказала о том, что сотрудники института Гамалеи, где разрабатывался «Спутник», изначально ввели его себе и членам своих семей. Следов векторной вакцины через год после инъекции в организме не остается, поэтому разговоры о том, что спустя много лет могут появиться побочные действия, безосновательны.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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