Половина отказавшихся от вакцинации от COVID-19 медсотрудников заявила о недостаточной исследованности вакцин

В Европе начали готовиться к глобальной катастрофе
Европейская комиссия начала активную подготовку к резким изменениям климата, которые потенциально могут спровоцировать...Подробнее
Российские медработники, которые отказались от прохождения вакцинации от коронавируса, объяснили свой выбор недостаточной исследовательностью вакцин. Медики отметили, что из-за недостатка
достоверных сведений о производстве, испытаний и эффекте вакцин, в России наблюдается такой низкий кредит доверия к отечественным препаратам, передает «Medvestnik.ru».
Почти 51% из российских медработников, которые не проходят вакцинацию, указали причиной своего решения отсутствие правильного процесса исследования препаратов. Кроме этого, 7% участников опроса сообщили, что лично сталкивались с примерами, когда после прохождения полного курса вакцинации, пациент все равно инфицировался ковидом.
«Это экспериментальные вакцины, которые не имеют подтверждённых клинических исследований от компетентных ученых. Не хочу быть подопытным кроликом», - сообщило 8% участников опроса.
Примечательно, что 5% респондентов заявили, что не вакцинируются из-за противоречивости информации от официальных источников и реальной статистики по осложнениям. Более 3% респондентов указали, что не испытывают доверие к чиновникам системы здравоохранения, поэтому и не собираются выполнять их постановление по принудительной вакцинации. Большинство опрошенных российских медиков также выразили несогласие с принудительной системой иммунизации, и отметили, что такая стратегия противоречит свободе выбора граждан РФ.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Европейская комиссия начала активную подготовку к резким изменениям климата, которые потенциально могут спровоцировать...Подробнее
Авторы польского издания Defence24 сообщили о том, что военно-воздушные силы Египта провели состязание российского...Подробнее
Президент России Владимир Путин имеет все шансы дождаться момента, удобного для нападения на Евросоюз. Такого мнения...Подробнее
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о проблемах, связанных с созданием вакцин от...Подробнее
Глава Пентагона Ллойд Остин сделал публичное заявление касательно дальнейшего передвижения корабля Королевских ВМС...Подробнее
Глава Минздрава России Михаил Мурашко сейчас, образно говоря, «ловит камни» в свой адрес. Россияне пришли не просто в...Подробнее
Гибель троих членов семьи из Краснодара после проведенной вакцинации вызвала широкий резонанс в СМИ. Несмотря на...Подробнее
«Реальную возможность», по высказыванию британских экспертов, которые входят в Научную консультативную группу по...Подробнее
Новые штаммы коронавирусного инфицирования, периодически появляющиеся в различных государствах на планете, порой с...Подробнее
Смерть после вакцинации от COVID-19 – это нормально, уверен специалист по организации системы здравоохранения, врач...Подробнее
Комментировать