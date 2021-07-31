Половина отказавшихся от вакцинации от COVID-19 медсотрудников заявила о недостаточной исследованности вакцин

Российские медработники, которые отказались от прохождения вакцинации от коронавируса, объяснили свой выбор недостаточной исследовательностью вакцин. Медики отметили, что из-за недостатка

достоверных сведений о производстве, испытаний и эффекте вакцин, в России наблюдается такой низкий кредит доверия к отечественным препаратам, передает «Medvestnik.ru».

Почти 51% из российских медработников, которые не проходят вакцинацию, указали причиной своего решения отсутствие правильного процесса исследования препаратов. Кроме этого, 7% участников опроса сообщили, что лично сталкивались с примерами, когда после прохождения полного курса вакцинации, пациент все равно инфицировался ковидом.

«Это экспериментальные вакцины, которые не имеют подтверждённых клинических исследований от компетентных ученых. Не хочу быть подопытным кроликом», - сообщило 8% участников опроса.

Примечательно, что 5% респондентов заявили, что не вакцинируются из-за противоречивости информации от официальных источников и реальной статистики по осложнениям. Более 3% респондентов указали, что не испытывают доверие к чиновникам системы здравоохранения, поэтому и не собираются выполнять их постановление по принудительной вакцинации. Большинство опрошенных российских медиков также выразили несогласие с принудительной системой иммунизации, и отметили, что такая стратегия противоречит свободе выбора граждан РФ.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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