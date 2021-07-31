«Боремся с одним, а умирают от другого» — врач о том, как лечат коронавирус COVID-19

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Об особенностях лечения COVID-19 рассказал председатель Санкт-Петербургской профессиональной ассоциации медработников Александр Редько.
В комментарии для ИА Красная Весна он сообщил, что даже сейчас при COVID-19 применяется симптоматическое лечение.
«Какое мы можем применить лечение? Симптоматическое — бороться с кашлем, бороться с одышкой, с отеком легких, с ДВС-синдромом диссеминированного внутрисосудистого свертывания и всякими другими проявлениями. Бороться с тромбозом и со всякими осложнениями, что и применяется», — отметил Редько.
Он объяснил, что на данный момент нет никакого специфического лечения при коронавирусе, поскольку еще никто не произвел выделения коронавируса в соответствии с постулатами Коха. Поэтому нередки случаи, когда врачи борются с одной проблемой, но умирает человек совершенно от других осложнений.
Эксперты уже не раз говорили о том, что ученым не удалось создать специфический препарат для лечения коронавирусной инфекции. Поэтому приходится надеяться только на вакцинацию, чтобы остановить пандемию.
Но и надежды на вакцинацию слабнут. Ведь в Израиле и Великобритании, где прививку получили большинство граждан, вновь идет рост числа зараженных. Это может объясняться тем, что коронавирус все же был создан искусственно, и в него встроили функцию усиления инфекции в ответ на прививку.
Отметим, в мире число людей, у которых выявили COVID-19, уже приближается к 200 млн, из которых скончались более 4 млн человек.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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