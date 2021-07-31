Гинеколог Ерофеева назвала главное условие безопасной вакцинации беременных от COVID-19

Врач-гинеколог Любовь Ерофеева сообщила о возможности прививаться от коронавируса и для беременных женщин. Эксперт указала, что вакцинация в этом случае не будет потенциально опасной, если соблюсти одно главное условие, передает «Царьград».

Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева опровергла версию о том, что для беременных женщин вакцинация однозначно является опасной процедурой. Врач напомнила, что ранее в странах Европы и России беременность считалась противопоказанием для иммунизации от ковида, однако благодаря комплексным исследованиям удалось определить, что в таком состоянии можно и нужно прививаться от коронавируса.

«Сейчас учёные гораздо больше знают о вакцинации против коронавируса, чем в начале массовой кампании. Достоверные экспертные исследования подтвердили, что после определённого срока беременности вакцинация не вызывает негативного эффекта на внутриутробный эмбрион и на здоровье беременной женщины. В первый триместр действительно нежелательно прививаться, поскольку организм матери только формирует иммунитет для ребенка. Начиная со второго триместра, можно идти на вакцинацию — предварительно пройдя медицинское обследование», - сообщила гинеколог.

Любовь Ерофеева напомнила, что постоянно мутирующий коронавирус представляет большую опасность в том числе и для беременных женщин — поэтому всем пациенткам, которые находятся на этапе планирования зачатия, рекомендуется сделать прививку в приоритетной очереди.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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