Врач Евгений Ковалев объяснил, почему смерть после вакцинации против COVID-19 – это нормально

31-07-2021, 07:54

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Врач Евгений Ковалев объяснил, почему смерть после вакцинации против COVID-19 – это нормально

Смерть после вакцинации от COVID-19 – это нормально, уверен специалист по организации системы здравоохранения, врач Евгений Ковалев.

Он заявил Общественной службе новостей, что не стоит путать смерть после вакцинации и смерть в следствие вакцинации.

«На больших объемах вакцинации возникает такой феномен – «после не значит в следствие». В соответствии с данными медико-биологической статистики, кто-то умирает, у кого-то начинается обострение хронических заболеваний. И вакцинация на это не влияет. Естественно, чем больше будет вакцинированных, тем больше будет таких заявлений. Это нормальная ситуация», - подчеркнул Ковалев.

Эксперт объяснил, что чем больше людей будет вакцинироваться, тем чаще будет появляться информация, что люди умирают спустя дни или даже часы после получения прививки. Но эти смерти не связаны с вакцинацией, поэтому вписываются в общую статистику.

Патологоанатом Александр Эдиген, комментируя смерти после вакцинации, отмечает, что они могли произойти на фоне обострения хронических заболеваний. Сочетание сразу нескольких неблагоприятных факторов и плюс прививка, которая стала «последней каплей», могут спровоцировать резкое ухудшение и летальный исход.

Отметим, в Санкт-Петербурге за неделю несколько людей скончались после вакцинации от коронавирусной инфекции. Официальные лица сообщили, что у умерших были серьезные патологии.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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