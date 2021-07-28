Стало известно, как проявляется постковидный синдром у детей

Как сообщил эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов, у детей после перенесенной коронавирусной инфекции в 30% случаев развиваются осложнения.

«Они могут проявляться в виде проблем с ЖКТ, хронической усталости и развития синдрома Mis-C. Предупредить постковидный синдром у детей довольно сложно», — добавил специалист.

Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Ольга Горячева уточнила:

«У детей постковидный синдром, как и сам коронавирус, чаще не поражает бронхолегочную систему. Масса случаев, когда у детей после перенесенной болезни возникают проблемы в виде диареи и воспалений в ЖКТ. Взрослые в таких случаях путают симптомы с обычным энтеровирусом».

«Часто у детей после ковида развивается Mis-C — мультивоспалительный синдром», — добавляет врач-педиатр «СМ-Клиника» Татьяна Кузнецова.

«Сильные постковидные осложнения, имеющие сходство с синдромом Кавасаки. У ребенка такое осложнение может произойти через три-четыре недели после болезни. Сопровождается высокой температурой, островоспалительным изменением крови, развитием полиорганной недостаточности, септического состояния, — уточнила медик. — Синдром Mis-C также может вызывать сердечно-сосудистые проблемы: формируются нарушения ритма сердца, есть риск образования аневризмы аорты. Хроническая усталость, проблемы с концентрацией внимания и памяти, бессонница или нарушение сна, нарушения мочеиспускания, вкуса, обоняния и колебания температуры тела до субфебрильных цифр».

По словам заслуженного врача России Михаила Кагана, постковидный синдром у детей еще недостаточно изучен. Вероятнее всего он возникает из-за токсического воздействия вируса на организм.

По мнению специалистов, постковидный синдром может поражать детей не только после тяжелого, но и легкого или даже бессимптомного течения COVID-19. Большему риску подвержены подростки и дети с хроническими заболеваниями.

«В группе риска — подростки 13-17 лет, дети с хроническими заболеваниями легких (бронхиальная астма, хронический обструктивный бронхит), почек (хронический гломерулонефрит, хронический пиелонефрит, тубулопатии), врожденные пороки сердца, сердечно-сосудистые заболевания (вегето-сосудистая дистония, эссенциальная артериальная гипертензия), дети с ожирением или избыточной массой тела, диабетом, онкологическими заболеваниями. Дети с ослабленным иммунитетом. Те, которые находятся на иммуносупрессивной терапии, дети с аутоиммунными заболеваниями, недоношенные дети», — пояснила Кузнецова.

«Очень важно обращаться к врачу при первых признаках ОРВИ, проводить тест на ковид, тщательно соблюдать назначения врача, при необходимости госпитализироваться в стационар. После болезни обязательное ежемесячное посещение педиатра, гематологический контроль (клинический анализ крови, С-реактивный белок, Д-димер). При необходимости — привлечение узких специалистов и диспансерное наблюдение», — советует Кузнецова.

Самая лучшая профилактика осложнений — вакцинация, подчеркивают медики.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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