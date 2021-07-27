Российские врачи прокомментировали самые распространенные аргументы антипрививочников

Эксперты прокомментировали самые распространенные доводы антипрививочников касательно «ненужности» процедуры массовой вакцинации населения. Главврач Иркутской областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев указал, что после вакцинации действительно существует порядка 1-2% того, что пациент заболеет коронавирусом. Однако процедура гарантирует, что он не перенесет заболевание с тяжелыми осложнениями или летальным исходом, передает «Российская газета».

Инфекционист Владимир Хабудаев пояснил, что ни одна вакцина в мире не гарантирует полной защиты от какого-либо вируса, но значительно снижает риски тяжелого течения болезни. Врач подчеркнул, что невозможно заразиться ковидом вследствие вакцинации, поскольку препараты не содержат в себе полноценный «живой» вирус COVID-19.

«Очень важно прививаться в приоритетной очереди людям с хроническими болезнями, поскольку они особо уязвимы перед постоянно мутирующим вирусом. Хочу отметить, что пока нет достаточной статистики, сколько привитых заболело. Но могу сказать, опираясь на собственные наблюдения: их единицы. При этом все пациенты, которых мы госпитализируем, сокрушаются, что не сделали прививку раньше — все поголовно думают, что именно их это обойдет. Но не обходит. И как с этим жить — знать, что мог бы уберечь близкого человека, но не сделал этого?», - сообщил Владимир Хабудаев.

Врач подчеркнул, что прививка никак не может спровоцировать коронавирус — если клинические проявления болезни начались, к примеру, на 3 день после вакцинации, это означает, что само заражение произошло раньше, в промежутке между первой и второй дозой препарата.

«Нельзя забывать, что иммунитет полностью формируется в течение 45 дней после введения 2 дозы вакцины. Потенциально в этот промежуток можно заболеть — но это не значит, что вакцина неэффективна. Просто прошел еще малый срок для того, чтобы выработался полноценный титр антител», - добавил врач.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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