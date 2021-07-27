Российские врачи прокомментировали самые распространенные аргументы антипрививочников

Японец Маэтани рассказал, как перенес коронавирус COVID-19 после вакцинации «Спутником V»
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Эксперты прокомментировали самые распространенные доводы антипрививочников касательно «ненужности» процедуры массовой вакцинации населения. Главврач Иркутской областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев указал, что после вакцинации действительно существует порядка 1-2% того, что пациент заболеет коронавирусом. Однако процедура гарантирует, что он не перенесет заболевание с тяжелыми осложнениями или летальным исходом, передает «Российская газета».
Инфекционист Владимир Хабудаев пояснил, что ни одна вакцина в мире не гарантирует полной защиты от какого-либо вируса, но значительно снижает риски тяжелого течения болезни. Врач подчеркнул, что невозможно заразиться ковидом вследствие вакцинации, поскольку препараты не содержат в себе полноценный «живой» вирус COVID-19.
«Очень важно прививаться в приоритетной очереди людям с хроническими болезнями, поскольку они особо уязвимы перед постоянно мутирующим вирусом. Хочу отметить, что пока нет достаточной статистики, сколько привитых заболело. Но могу сказать, опираясь на собственные наблюдения: их единицы. При этом все пациенты, которых мы госпитализируем, сокрушаются, что не сделали прививку раньше — все поголовно думают, что именно их это обойдет. Но не обходит. И как с этим жить — знать, что мог бы уберечь близкого человека, но не сделал этого?», - сообщил Владимир Хабудаев.
Врач подчеркнул, что прививка никак не может спровоцировать коронавирус — если клинические проявления болезни начались, к примеру, на 3 день после вакцинации, это означает, что само заражение произошло раньше, в промежутке между первой и второй дозой препарата.
«Нельзя забывать, что иммунитет полностью формируется в течение 45 дней после введения 2 дозы вакцины. Потенциально в этот промежуток можно заболеть — но это не значит, что вакцина неэффективна. Просто прошел еще малый срок для того, чтобы выработался полноценный титр антител», - добавил врач.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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