Российские врачи прокомментировали самые распространенные аргументы антипрививочников

Сегодня, 15:34

0

Image 16+
Российские врачи прокомментировали самые распространенные аргументы антипрививочников

Эксперты прокомментировали самые распространенные доводы антипрививочников касательно «ненужности» процедуры массовой вакцинации населения. Главврач Иркутской областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев указал, что после вакцинации действительно существует порядка 1-2% того, что пациент заболеет коронавирусом. Однако процедура гарантирует, что он не перенесет заболевание с тяжелыми осложнениями или летальным исходом, передает «Российская газета».

Инфекционист Владимир Хабудаев пояснил, что ни одна вакцина в мире не гарантирует полной защиты от какого-либо вируса, но значительно снижает риски тяжелого течения болезни. Врач подчеркнул, что невозможно заразиться ковидом вследствие вакцинации, поскольку препараты не содержат в себе полноценный «живой» вирус COVID-19. 

«Очень важно прививаться в приоритетной очереди людям с хроническими болезнями, поскольку они особо уязвимы перед постоянно мутирующим вирусом. Хочу отметить, что пока нет достаточной статистики, сколько привитых заболело. Но могу сказать, опираясь на собственные наблюдения: их единицы. При этом все пациенты, которых мы госпитализируем, сокрушаются, что не сделали прививку раньше — все поголовно думают, что именно их это обойдет. Но не обходит. И как с этим жить — знать, что мог бы уберечь близкого человека, но не сделал этого?», - сообщил Владимир Хабудаев. 

Врач подчеркнул, что прививка никак не может спровоцировать коронавирус — если клинические проявления болезни начались, к примеру, на 3 день после вакцинации, это означает, что само заражение произошло раньше, в промежутке между первой и второй дозой препарата. 

«Нельзя забывать, что иммунитет полностью формируется в течение 45 дней после введения 2 дозы вакцины. Потенциально в этот промежуток можно заболеть — но это не значит, что вакцина неэффективна. Просто прошел еще малый срок для того, чтобы выработался полноценный титр антител», - добавил врач.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Российские врачи прокомментировали самые распространенные аргументы антипрививочников

Сегодня, 15:34

Стало известно, каковы шансы заболеть COVID-19 повторно

Сегодня, 13:59

Японец Маэтани рассказал, как перенес коронавирус COVID-19 после вакцинации «Спутником V»

Сегодня, 11:34

Эксперт рассказал, насколько точными являются ПЦР-тесты

Сегодня, 09:39

Стало известно, зачем предлагают привиться от COVID-19 комбинацией двух разных вакцин

Вчера, 09:29

Прививка от коронавируса не может повлиять на бессмертную душу, заявили в РПЦ

27-07-2021, 23:24

Российский эпидемиолог Харитонов рассказал о побочных эффектах вакцинации против коронавируса COVID-19

27-07-2021, 16:14

Иммунолог Калинина объяснила, почему после прививки от ковида нельзя употреблять алкоголь 3 дня

27-07-2021, 08:54

Привитых вакциной Pfizer предупредили о 60%-ной опасности бразильский штамма

26-07-2021, 23:18

Вакцинироваться от ковида рекомендуют больным онкологией

26-07-2021, 19:19

Подросткам перед вакцинацией от коронавируса придется сделать ПЦР тест

26-07-2021, 08:09

Главный инфекционист США заявил, что части привитых нужна третья доза вакцины от ковида

25-07-2021, 20:59

Врачи рассказали о новом типе умирающих от COVID-19 пациентов

25-07-2021, 19:04

Дерматолог Егорова предупредила об ожогах на коже при ковиде

25-07-2021, 18:09

Эксперт Русакович рассказал, чем отличаются тесты на антитела к COVID-19

25-07-2021, 13:14

В Роспотребнадзоре разъяснили, не помешают ли вакцинации антитела к коронавирусу

25-07-2021, 09:29

Врач Полуэктов назвал фактор, который напрямую связан с эффективностью прививки от коронавируса

25-07-2021, 07:54

Минздрав РФ представил новые рекомендации по вакцинации взрослых от коронавируса

24-07-2021, 23:09

Эксперт Намазова-Баранова рассказала, как проходят исследования вакцин на детях и подростках

24-07-2021, 16:19

Российские врачи рассказали, сочетаются ли прививки от гриппа и коронавируса

24-07-2021, 10:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Японец Маэтани рассказал, как перенес коронавирус COVID-19 после вакцинации «Спутником V»

Японец Маэтани рассказал, как перенес коронавирус COVID-19 после вакцинации «Спутником V»

Сегодня, 11:34

0

Вакцинация «Спутником V» помогла японцу Хироси Маэтани легко перенести коронавирусную инфекцию. На портале «Майнити...

Подробнее
Турецкое издание Haber7 написало о приказе Путина сбивать израильские военные самолеты

Турецкое издание Haber7 написало о приказе Путина сбивать израильские военные самолеты

26-07-2021, 20:54

0

Турецкое издание Haber7 опубликовало информацию о том, что российским военнослужащим дан приказ сбивать израильские...

Подробнее
Нулевой смертности от коронавируса в Швеции нашли объяснение

Нулевой смертности от коронавируса в Швеции нашли объяснение

Вчера, 06:39

0

С начала пандемии коронавируса власти Швеции тянули с введением карантина в стране, тогда как весь мир находился на...

Подробнее
Проблемы с водой в Рыбном Рязанской области аукнулись гепатитом А

Проблемы с водой в Рыбном Рязанской области аукнулись гепатитом А

26-07-2021, 18:29

0

СМИ сообщают: в четырех больницах Рязани отделения заполнены больными с гепатитом А. Пациенты с диагнозом «гепатит А» в...

Подробнее
Ошибки при организации вакцинации в Болгарии привели к смерти 10 тысяч человек

Ошибки при организации вакцинации в Болгарии привели к смерти 10 тысяч человек

Вчера, 18:44

0

Глава Минздрава технического правительства Болгарии Стойчо Кацаров признался, что при организации прививочной кампании...

Подробнее
В российской Biocad рассказали о новой вакцине от коронавируса COVID-19

В российской Biocad рассказали о новой вакцине от коронавируса COVID-19

27-07-2021, 04:49

0

Генеральный директор российской биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов сообщил о том, что его предприятие...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В США возникли вопросы к РФ из-за ее трюка с невидимками С-70

В США возникли вопросы к РФ из-за ее трюка с невидимками С-70

Вчера, 23:49

0

Авторы американского издания The National Interest сообщают, что у американских экспертов возникла масса вопросов к...

Подробнее
Боевики CPC должны понести ответственность за жестокое убийство в ЦАР

Боевики CPC должны понести ответственность за жестокое убийство в ЦАР

26-07-2021, 18:59

0

К такому выводу пришли сотрудники миротворческой миссии ООН (МИНУСКА) в Центральноафриканской Республике. Радикалы...

Подробнее
В Екатеринбурге пациенты с COVID-19 вынуждены сутками дожидаться врача

В Екатеринбурге пациенты с COVID-19 вынуждены сутками дожидаться врача

Вчера, 07:19

0

По несколько суток в Екатеринбурге больные с COVID-19 вынуждены ждать врачей. Об этом они рассказывают местным СМИ,...

Подробнее
Вакцинироваться от ковида рекомендуют больным онкологией

Вакцинироваться от ковида рекомендуют больным онкологией

26-07-2021, 19:19

0

Как заявил главврач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров, исследования показали полную безопасность...

Подробнее