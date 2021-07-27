Японец Маэтани рассказал, как перенес коронавирус COVID-19 после вакцинации «Спутником V»
Вакцинация «Спутником V» помогла японцу Хироси Маэтани легко перенести коронавирусную инфекцию. На портале «Майнити...Подробнее
Вакцинация «Спутником V» помогла японцу Хироси Маэтани легко перенести коронавирусную инфекцию.
На портале «Майнити симбун» он рассказал, как переболел в Москве коронавирусом.
Японец не сомневается, что вакцинация российской вакциной – это верное решение, которое уберегло его от тяжелых осложнений.
Вакцинировался «Спутником V» Хироси Маэтане весной. В конце июня он ощутил ухудшение самочувствия. У него незначительно повысилась температура, и он принял лекарства, которые привез из Японии. Через несколько дней, поскольку периодически температура поднималась до 38 градусов, мужчина сдал тест на коронавирус, хотя не верил, что заразился, так как вакцинировался. Тем не менее, тест подтвердил то, что у него коронавирусная инфекция.
«Перед тем как заболеть, у меня накопилась усталость, и, возможно, иммунитет был ослаблен. К сожалению, в России до сих пор многим не нравится носить маску. Нельзя сказать, что меры инфекционного контроля безупречны. Я корил себя за безалаберность», — отметил Хироси Маэтане.
Он уверен, что вакцинация позволила ему избежать серьезных осложнений от коронавируса. Диарея и кашель прошли, а насыщение крови кислородом не снижалось до опасных уровней. Это, по мнению Хироси Маэтане, следствие того, что в его организме были антитела. Поэтому он рекомендует не сомневаться и вакцинироваться, так как вакцинация может спасти жизнь.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Вакцинация «Спутником V» помогла японцу Хироси Маэтани легко перенести коронавирусную инфекцию. На портале «Майнити...Подробнее
Турецкое издание Haber7 опубликовало информацию о том, что российским военнослужащим дан приказ сбивать израильские...Подробнее
С начала пандемии коронавируса власти Швеции тянули с введением карантина в стране, тогда как весь мир находился на...Подробнее
В Bellingcat анонсировали выход фильма, посвященного «Вагнергейту» - событию 2020 года, когда в Белоруссии были...Подробнее
Губернатор Кировской области Игорь Васильев сообщил о том, что получил тест на коронавирус с положительным результатом....Подробнее
СМИ сообщают: в четырех больницах Рязани отделения заполнены больными с гепатитом А. Пациенты с диагнозом «гепатит А» в...Подробнее
Глава Минздрава технического правительства Болгарии Стойчо Кацаров признался, что при организации прививочной кампании...Подробнее
К такому выводу пришли сотрудники миротворческой миссии ООН (МИНУСКА) в Центральноафриканской Республике. Радикалы...Подробнее
Генеральный директор российской биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов сообщил о том, что его предприятие...Подробнее
Авторы американского издания The National Interest сообщают, что у американских экспертов возникла масса вопросов к...Подробнее
Комментировать