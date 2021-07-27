Японец Маэтани рассказал, как перенес коронавирус COVID-19 после вакцинации «Спутником V»

Вакцинация «Спутником V» помогла японцу Хироси Маэтани легко перенести коронавирусную инфекцию.

На портале «Майнити симбун» он рассказал, как переболел в Москве коронавирусом.

Японец не сомневается, что вакцинация российской вакциной – это верное решение, которое уберегло его от тяжелых осложнений.

Вакцинировался «Спутником V» Хироси Маэтане весной. В конце июня он ощутил ухудшение самочувствия. У него незначительно повысилась температура, и он принял лекарства, которые привез из Японии. Через несколько дней, поскольку периодически температура поднималась до 38 градусов, мужчина сдал тест на коронавирус, хотя не верил, что заразился, так как вакцинировался. Тем не менее, тест подтвердил то, что у него коронавирусная инфекция.

«Перед тем как заболеть, у меня накопилась усталость, и, возможно, иммунитет был ослаблен. К сожалению, в России до сих пор многим не нравится носить маску. Нельзя сказать, что меры инфекционного контроля безупречны. Я корил себя за безалаберность», — отметил Хироси Маэтане.

Он уверен, что вакцинация позволила ему избежать серьезных осложнений от коронавируса. Диарея и кашель прошли, а насыщение крови кислородом не снижалось до опасных уровней. Это, по мнению Хироси Маэтане, следствие того, что в его организме были антитела. Поэтому он рекомендует не сомневаться и вакцинироваться, так как вакцинация может спасти жизнь.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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