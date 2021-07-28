Врач Пестеров заявил, что у привитых выше шансы заразиться штаммом коронавируса «дельта»

Японец Маэтани рассказал, как перенес коронавирус COVID-19 после вакцинации «Спутником V»
Вакцинация «Спутником V» помогла японцу Хироси Маэтани легко перенести коронавирусную инфекцию. На портале «Майнити...Подробнее
Вакцинировавшиеся чаще заражаются штаммом «дельта», заявил врач Тимур Пестерев.
Он подчеркнул, что все же после вакцинации даже этот штамм очень редко провоцирует серьезные осложнения, передает Царьград.
В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач рассказал, что те, у кого иммунитет ослаблен, могут заразиться коронавирусом от вакцинированных, поскольку те, кто вакцинировался, также могут подцепить коронавирусную инфекцию, но болеют они легко, и поэтому могут даже не знать, что представляют опасность для других.
«Если это вариант штамма «дельта» или «дельта плюс», то здесь в опасности люди с ослабленным иммунитетом, которые при незначительном выделении вируса после вакцинации рискуют заболеть. Даже небольшие дозы могут вызывать у них заболевание», - отметил Пестерев.
Он добавил, что у тех, кто вакцинировался, коронавирусная инфекция имеет зачастую симптомы ОРВИ. Также нередко симптомом становится чихание, что нехарактерно для коронавирусной инфекции у тех, кто не получил прививку.
Медик отметил, что у вакцинировавашихся выше вероятность заразиться как раз штаммом «дельта», поскольку против других штаммов вакцины более эффективны.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Вакцинация «Спутником V» помогла японцу Хироси Маэтани легко перенести коронавирусную инфекцию. На портале «Майнити...Подробнее
С начала пандемии коронавируса власти Швеции тянули с введением карантина в стране, тогда как весь мир находился на...Подробнее
Глава Минздрава технического правительства Болгарии Стойчо Кацаров признался, что при организации прививочной кампании...Подробнее
Авторы американского издания The National Interest сообщают, что у американских экспертов возникла масса вопросов к...Подробнее
По несколько суток в Екатеринбурге больные с COVID-19 вынуждены ждать врачей. Об этом они рассказывают местным СМИ,...Подробнее
Генеральный директор российской биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов сообщил о том, что его предприятие...Подробнее
На Урале взволнованы внезапной кончиной двух мужчин. Так, в Екатеринбурге на минувшей неделе внезапно ушел из жизни...Подробнее
После того, как человек привился от коронавируса, напитки с содержанием спирта рекомендуется не принимать как минимум,...Подробнее
Россельхознадзор проанализировал образцы почвы с земельных участков сельхозназначения в Суздальском и Ковровском...Подробнее
Эффективность синтеза отечественного препарата от коронавируса «Спутник V» и разработанной в Оксфорде вакцины...Подробнее
Комментировать