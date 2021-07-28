Врач Пестеров заявил, что у привитых выше шансы заразиться штаммом коронавируса «дельта»

Вчера, 23:09

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Врач Пестеров заявил, что у привитых выше шансы заразиться штаммом коронавируса «дельта»

Вакцинировавшиеся чаще заражаются штаммом «дельта», заявил врач Тимур Пестерев.

Он подчеркнул, что все же после вакцинации даже этот штамм очень редко провоцирует серьезные осложнения, передает Царьград.

В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач рассказал, что те, у кого иммунитет ослаблен, могут заразиться коронавирусом от вакцинированных, поскольку те, кто вакцинировался, также могут подцепить коронавирусную инфекцию, но болеют они легко, и поэтому могут даже не знать, что представляют опасность для других.

«Если это вариант штамма «дельта» или «дельта плюс», то здесь в опасности люди с ослабленным иммунитетом, которые при незначительном выделении вируса после вакцинации рискуют заболеть. Даже небольшие дозы могут вызывать у них заболевание», - отметил Пестерев.

Он добавил, что у тех, кто вакцинировался, коронавирусная инфекция имеет зачастую симптомы ОРВИ. Также нередко симптомом становится чихание, что нехарактерно для коронавирусной инфекции у тех, кто не получил прививку.

Медик отметил, что у вакцинировавашихся выше вероятность заразиться как раз штаммом «дельта», поскольку против других штаммов вакцины более эффективны.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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