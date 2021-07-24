Вакцинироваться от ковида рекомендуют больным онкологией

Как заявил главврач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров, исследования показали полную безопасность российских вакцин для онкобольных. Поэтому такой категории россиян врачи рекомендуют все же вакцинироваться от коронавируса, поскольку благодаря ей можно значительно уменьшить как риск заражения ковидом, так и тяжелого течения заболевания. А второй вариант очень актуален для людей, чей иммунитет ослаблен раковыми клетками. Об этом сообщают «Вести».

Для таких пациентов перед вакцинацией есть ряд рекомендаций. В частности, им нужно ставить прививку не позднее, чем за две недели до начала лечения, либо уже после завершения курса. Если проводится химиотерапия и показатели крови в норме, можно привиться между циклами.

Если у больного предстоит плановое хирургическое вмешательство, нужно вакцинироваться либо за 14 дней до операции, либо уже после восстановления.

«Пациент может вакцинироваться в любой из этапов лечения, прежде всего он должен обговорить это с лечащим врачом онкологом, который по всем показателям крови должен сказать, что пациенту либо показана вакцинация на данном этапе, либо у него есть медотвод на тот момент, когда у него есть гематологичная токсичность», — объяснил Юров.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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