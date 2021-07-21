Вирусолог Жемчугов объяснил, когда у переболевших коронавирусом может случиться тромбоз

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Коронавирус может спровоцировать развитие тромбоза у пациентов даже в случае, когда этот процесс, защищающий человека от кровотечения, ему не нужен. Об этом заявил российский иммунолог-вирусолог Владислав Жемчугов, подчеркнув при этом, что это не заболевание, а нормальное явление.
По его словам, у патогена имеется специальный механизм, которым он и провоцирует развитие тромбоза.
«И одна из молекул вируса способна запускать этот процесс даже тогда, когда он не нужен организму. Должна быть предрасположенность или особенность функционирования организма, и, самое главное, от стадии болезни зависит», — пояснил доктор медицинских наук в комментарии сайту «Лайф».
Учитывая вышесказанное, говорит Жемчугов, лечащий коронавирус врач должен предусматривать этот возможный вариант развития событий и стараться предотвратить тромбоз. Хотя, признал вирусолог, к возникновению подобного явления заранее подготовиться не представляется возможным.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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