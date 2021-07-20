Россиянам рассказали о последствиях отказа от вакцинации детей против коронавируса

Сегодня, 21:34

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Россиянам рассказали о последствиях отказа от вакцинации детей против коронавируса

Член Российской и Европейской ассоциаций педиатров, врач высшей категории Марьям Сайфулина в интервью «Народным Новостям» напомнила россиянам о последствиях отказа от вакцинации детей.

По ее словам, крайне редко врожденный иммунитет ребенка в состоянии справиться с трудноизлечимыми заболеваниями, такими как туберкулез, корь, гепатиты С и В, столбняк. Зато предупредить их вполне реально. Для этого необходимо вовремя сделать прививку.

«К сожалению, не все родители готовы прививать своих детей. По данным социсследований, уровень принятия детских прививок от вышеперечисленных заболеваний в странах с низким уровнем доходов выше, чем в России. В этих странах прививки считают безопасными и эффективными до 97% родителей. В России же — 68%», — сетует врач.

Сайфулина уверена, что российские мамы и папы подвластны предубеждениям об опасности вакцин. Кроме того, многие наивно полагают, что туберкулез, корь и другие тяжелые недуги в нашей стране побеждены и забыты. Но это далеко не так.

«Грамотное информирование и сопровождение вакцинации сможет избавить родителей от страхов и сохранить здоровье наших детей», — отметила специалист.

Врач также напомнила о том, что до появления вакцины, например, от кори, в мире ежегодно умирали около 2,6 миллиона человек. По данным ВОЗ, благодаря массовой вакцинации с 2000 по 2017 год уровень смертности от кори сократился на 80 процентов.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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