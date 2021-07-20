Врач Дмитрий Сафонов: «Коронавирусом переболеем мы все»

Сегодня, 16:09

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Врач Дмитрий Сафонов: «Коронавирусом переболеем мы все»

Главврач таганрогской городской больницы скорой медицинской помощи Дмитрий Сафонов на прошлой неделе рассказал о текущей эпидемиологической ситуации. Сейчас в ковидном госпитале развернуто 150 коек, а занято около 140. По словам доктора, часть пациентов умирает, большая часть выздоравливает. Иногда пациенты находятся в стационаре по несколько месяцев: из инфекционного госпиталя их переводят  в общую реанимацию, а затем  - в терапевтическое отделение. Задержек с госпитализацией нет.

В госпиталь поступают больные с подтвержденным COVID-19, которым требуется экстренная помощь. Бывает так, что пациенты направляются сюда из городской больницы № 7, поликлиник и других больниц.

По словам Сафонова, коронавирусом заражаются не только пожилые люди, но и подростки, и дети. Чаще всего госпитализируют людей с сопутствующими патологиями. Ситуацию осложняет  индийский штамм коронавируса, который характеризуется тем, что молодые люди стали чаще попадать в госпиталь, в том числе в крайне тяжелом состоянии.

Врач также упомянул, что в новых временных методических рекомендациях прописаны особенности клинического течения штамма «дельта». Как было отмечено, стало больше тромботических явлений и сердечно-сосудистых осложнений, особенно у молодых.

Сафонов также отметил, что вакцинироваться необходимо, так как коронавирусом в той или иной форме переболеют все. Человек может выбирать, будет он вакцинирован природой или медиками, сказал врач. Он также добавил, что не стоит забывать про санитарную обработку рук, ношение масок и соблюдение дистанции.


Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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