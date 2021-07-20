Вирусолог РАН Зверев разъяснил россиянам, когда нельзя делать прививку против коронавируса

Сегодня, 22:04

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Вирусолог РАН Зверев разъяснил россиянам, когда нельзя делать прививку против коронавируса
Вирусолог РАН Зверев

Необходимо ли вакцинироваться людям, которые переболели COVID-19, рассказал микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

Он объяснил, что у тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, иммунитет не слабее чем у тех, кто вакцинировался. Поэтому и после болезни, и после вакцинации иммунитет сформируется полноценный.

После COVID-19, по мнению Зверева, вакцинироваться не стоит. Он объяснил это тем, что если у человека уже начал формироваться иммунный ответ на заболевание, но в этот момент он ставит прививку, может произойти антителозависимое усиление инфекции.

«Поэтому решение о прививке должен принимать непосредственно медработник, исходя из физического состояния конкретного пациента — но не сам человек самостоятельно», - подчеркнул Зверев.

Поэтому, по его мнению, которое, к слову, разделяют и некоторые другие медики, перед вакцинацией стоит все же проверить уровень антител. Если их титр высок, то с вакцинацией спешить не стоит, так как можно ухудшить работу иммунной системы.

В целом же, отмечают специалисты, вакцинироваться от коронавируса можно не ранее полгода после перенесенного COVID-19.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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