«Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Чем отличаются прививки от COVID-19

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Эксперты провели сравнительный анализ отечественных препаратов от коронавируса «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Помимо различного принципа изготовления и состава компонентов, данные препараты также различаются по степени эффективности, передает «ИА Красная Весна».
Аналитик и автор издания «Суть времени» Михаил Дмитриев привел данные об основных отличиях произведенных в России препаратов от коронавируса. Эксперт указал, что на сегодняшний день в стране зарегистрированы и используются 4 препарата —двухкомпонентный «Спутник-V» и его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
«Все эти вакцины имеют в корне различные особенности, которые на выходе и влияют на их заявленную эффективность», - сообщил специалист.
Михаил Дмитриев отметил, что «Спутник V» является векторной вакциной на основе аденовируса человека — он преобразовывает информацию гена в РНК или белок, на который и реагирует иммунная система человека. При этом «Спутник Лайт» создан по такому же принципу, однако имеет «облегченные» характеристики. Касательно препарата «ЭпиВакКорона», эксперт указал, что эта вакцина имеет главное действующее вещество в виде трех искусственных «белка-шипа» коронавируса — именно они отвечают за проникновение в клетки организма.
Примечательно, что «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» являются синтетическими препаратами — то есть не содержат в себе частиц непосредственно вируса.
«Это инактивированные цельновирионные вакцины, которые содержат модифицированный патоген. Такой убитый вирус не способен вызвать инфицирование организма, но стимулирует иммунитет вырабатывать защитные антитела», - отметил Дмитриев.
Эксперт добавил, что наивысшая доказанная эффективность препаратов относится именно к «Спутнику V» — в 98 случаев из 100 вакцина стимулирует выработку полноценного иммунного ответа.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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