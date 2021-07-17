Врач из Уфы Гельфанд рассказал, можно ли заболеть SARS-CoV-2 из-за вакцинации

По словам эксперта из Уфы, управляющего клиникой «Биомедицина» Романа Гельфанда, гипотетически вакцины от коронавируса не могут привести к заражению, ведь ни одна из них не содержит в своем составе живого вируса, способного к репликации. Об этом сообщает «Ньюс 102», ссылаясь на Facebook эксперта.

Он отметил, что подобная вероятность есть у старых вакцин, в основе которых лежат ослабленные патогены: они могут привести к болезни, правда, в легкой или даже бессимптомной форме. На сегодняшний день ни одна российская вакцина в таком разрезе не опасна. Вместе с тем российская «КовиВак» и китайская «SinoVac» имеют похожий принцип действия, поскольку обе имеют уничтоженный химическим способом патоген.

Гельфанд подчеркнул, что после прививки любой вакциной невозможно заразиться коронавирусом, поскольку ни одна из них не содержит живой патоген. А «Спутника V» с аденовирусом в основе может вызвать лишь ОРВИ или гриппоподобный синдром, но не более.

«Идея векторной вакцины состоит в том, чтобы внедрить в организм безобидный вектор (носитель) с вживленным фрагментом патогена (спайк-белком коронавируса), чтобы заставить иммунитет выработать антитела к этому конкретному фрагменту патогена», - объяснил он.

Если заражение и происходит, то это, по словам Гельфанда, человек мог заболеть до вакцинации или сразу после нее, ведь стойкий иммунитет вырабатывается на протяжении 2-3 недель.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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