В ВОЗ порекомендовали туристам соблюдать правила трех «з» во время путешествий

Сегодня, 19:04

0

Image 16+
В ВОЗ порекомендовали туристам соблюдать правила трех «з» во время путешествий

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) поделились рекомендациями для безопасных путешествий. Людям во время поездок и отдыха посоветовали придерживаться правила трех «з», передает ТАСС.

Три «з» - это замкнутые, закрытые, заполненные людьми помещения и пространства. Их, как призвал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, следует избегать.

Также он посоветовал каждому человеку оценивать риск заражения коронавирусом с момента выхода из дома и до прибытия к месту назначения. 

«Каждый должен стать самому себе специалистом по управлению рисками, оценивать опасность и выбирать защитные меры для каждого шага. К примеру, соблюдать правила физического дистанцирования», — заявил он.

Представитель ВОЗ указал на важность вакцинации - именно она поможет сделать путешествия и отдых безопасными, а также позволит добиться снижения числа заражений и летальных исходов.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Ученый рассказал, защищают ли вакцины от новых штаммов коронавируса

Сегодня, 19:24

В ВОЗ порекомендовали туристам соблюдать правила трех «з» во время путешествий

Сегодня, 19:04

Ученый Кубышкин рассказал об универсальности крымской вакцины от коронавируса

Сегодня, 14:49

В Новосибирской области назвали данные по числу заболевших COVID-19 после вакцинации

Сегодня, 12:34

Эксперты рассказали, вредна ли прививка беременным, пожилым, диабетикам, онкобольным

Сегодня, 09:39

В Крыму на фоне эпидемии коронавируса не хватает лекарств в больницах и аптеках

Сегодня, 08:09

Грядет «российский штамм»: вакцинированных от COVID-19 подстерегает новая опасность

Сегодня, 07:39

Россиян призвали не увлекаться подсчетом антител

Вчера, 08:34

Эксперты исследовали реакцию беременных женщин на вакцину «Спутник V»

Вчера, 00:39

Академик РАН Виталий Зверев объяснил, почему переболевшим COVID-19 не нужна прививка

17-07-2021, 22:49

Фармаколог Кондрахин составил полный список противопоказаний для вакцинации от коронавируса

17-07-2021, 21:39

Специалисты исследовали реакцию беременных женщин на «Спутник V»

17-07-2021, 14:54

Привился от коронавируса и заболел: врачи объяснили, почему люди заражаются после вакцинации

17-07-2021, 12:44

Можно ли заразиться COVID-19 после двойной вакцинации?

17-07-2021, 09:59

Аллерголог-иммунолог Логина рассказала, как облегчить свое состояние после прививки от COVID-19

16-07-2021, 14:59

Терапевт из Урала Скороходов назвал самые распространенные побочные эффекты после COVID-19

16-07-2021, 12:24

Вакцинированные от коронавируса люди могут оставаться заразными

16-07-2021, 09:09

ВОЗ снова меняет мнение — что говорят об этом врачи

15-07-2021, 22:49

Губернатор Алиханов заявил, что обязательная вакцинация не нарушает Конституцию

15-07-2021, 17:39

Вирусолог Жолобак: прививка от COVID-19 вызывает более тяжелое течение коронавируса

15-07-2021, 15:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Академик РАН Виталий Зверев объяснил, почему переболевшим COVID-19 не нужна прививка

Академик РАН Виталий Зверев объяснил, почему переболевшим COVID-19 не нужна прививка

17-07-2021, 22:49

0

Российский ученый-академик РАН Виталий Зверев сообщил об идентичности иммунитета переболевших граждан и того, который...

Подробнее
Эксперты рассказали, вредна ли прививка беременным, пожилым, диабетикам, онкобольным

Эксперты рассказали, вредна ли прививка беременным, пожилым, диабетикам, онкобольным

Сегодня, 09:39

0

В связи с пандемией коронавируса и появлением вакцин в обществе начались споры о необходимости прививки. По мнению...

Подробнее
Привился от коронавируса и заболел: врачи объяснили, почему люди заражаются после вакцинации

Привился от коронавируса и заболел: врачи объяснили, почему люди заражаются после вакцинации

17-07-2021, 12:44

0

Вакцинация в России от ударных темпов далека, невзирая на то, что многие регионы для отдельных категорий работников...

Подробнее
Фармаколог Кондрахин составил полный список противопоказаний для вакцинации от коронавируса

Фармаколог Кондрахин составил полный список противопоказаний для вакцинации от коронавируса

17-07-2021, 21:39

0

Российский специалист-фармаколог Андрей Кондрахин предоставил полный список существующих противопоказаний для...

Подробнее
Байден заявил, что соцсети «убивают людей», распространяя дезинформацию о вакцинах

Байден заявил, что соцсети «убивают людей», распространяя дезинформацию о вакцинах

17-07-2021, 07:09

0

Социальные сети, тот же Facebook, пропуская публикации, в которых содержится дезинформация о вакцинах от коронавируса,...

Подробнее
Разработчики кубинской вакцины Abdala заявили, что она эффективна на 100%

Разработчики кубинской вакцины Abdala заявили, что она эффективна на 100%

17-07-2021, 10:29

0

Разработчики кубинской вакцины от коронавируса Abdala заявляют, что она на все 100 процентов эффективна в...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Принудительную вакцинацию от COVID-19 назвали долгом перед страной

Принудительную вакцинацию от COVID-19 назвали долгом перед страной

17-07-2021, 10:49

0

Новые штаммы коронавируса спровоцировали третью волну пандемии. Штамм «дельта», выявленный впервые в Индии,...

Подробнее
Биолог объяснил, для чего в Москве вводили систему QR-кодов

Биолог объяснил, для чего в Москве вводили систему QR-кодов

Вчера, 17:49

0

QR-коды в местах общественного питания в Москве вводились с единственной целью - так власти пытались увеличить...

Подробнее
Каждый пятый врач в РФ рекомендует пациентам не прививаться от коронавируса COVID-19

Каждый пятый врач в РФ рекомендует пациентам не прививаться от коронавируса COVID-19

Вчера, 00:09

0

Сервис «Актион Медицина» провел исследование, чтобы выяснить, какой процент российских врачей не поддерживает...

Подробнее
Можно ли заразиться COVID-19 после двойной вакцинации?

Можно ли заразиться COVID-19 после двойной вакцинации?

17-07-2021, 09:59

0

Всемирная организация здравоохранения пока не готова дать однозначный ответ о том, как долго обеспечивает защиту от...

Подробнее