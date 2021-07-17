В ВОЗ порекомендовали туристам соблюдать правила трех «з» во время путешествий

Академик РАН Виталий Зверев объяснил, почему переболевшим COVID-19 не нужна прививка
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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) поделились рекомендациями для безопасных путешествий. Людям во время поездок и отдыха посоветовали придерживаться правила трех «з», передает ТАСС.
Три «з» - это замкнутые, закрытые, заполненные людьми помещения и пространства. Их, как призвал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, следует избегать.
Также он посоветовал каждому человеку оценивать риск заражения коронавирусом с момента выхода из дома и до прибытия к месту назначения.
«Каждый должен стать самому себе специалистом по управлению рисками, оценивать опасность и выбирать защитные меры для каждого шага. К примеру, соблюдать правила физического дистанцирования», — заявил он.
Представитель ВОЗ указал на важность вакцинации - именно она поможет сделать путешествия и отдых безопасными, а также позволит добиться снижения числа заражений и летальных исходов.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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