Ученый рассказал, защищают ли вакцины от новых штаммов коронавируса

На фоне информации о появлении многочисленных штаммов коронавируса и вспышек заболевания во многих странах мира, даже таких «привитых», как Израиль и Великобритания, многие граждане усомнились в эффективности действующих вакцин против новых вариаций патогена. И напрасно, считает замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Горелов.

В интервью «Комсомолке» он пояснил, что эволюция вируса - это естественный процесс, который не оказывает влияния на эпидемический процесс. Тем не менее, подчеркивает он, закрепляются только те мутации, которые позволяют вирусу эффективно передаваться от одного человека к другому. Они со временем и вытесняют менее заразные штаммы.

Горелов рассказал, что Sars-CoV-2 способен преодолевать межвидовой барьер, и в этом его ключевая особенность. Еще один отличительный признак - высокая патогенность. Но сказать, что он очень быстро мутирует, было бы неправильным.

«Все-таки нужно честно признать, что в отличие от других вирусов Sars-CoV-2, слабомутирующий. Он изменяется не с такой скоростью, как мутирует вирус гриппа, у которого три линии — А, В и С», — объяснил свою мысль ученый.

Пока вакцины в отношении новых штаммов, в том числе и дельта, довольно эффективны. Однако доктор наук не исключает, что в случае если патоген не просто продолжит мутировать, но и сильно изменится, вакцины придется менять. Тем не менее для ученых это не является большой проблемой.

«У нас разработаны технологии создания вакцины, пройдены все фазы доклинических и клинических испытаний, развернуты производственные линии. Это ключевые моменты, именно на это уходило основное время. Поэтому мы легко можем на изменения вируса отреагировать», — пояснил Горелов.

В качестве примера он назвал вакцину против сезонного гриппа, обновлять которую приходится ежегодно.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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