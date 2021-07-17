Ученый Кубышкин рассказал об универсальности крымской вакцины от коронавируса

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Проректор по науке КФУ им. В.И.Вернадского Анатолий Кубышкин сообщил о преимуществах разрабатываемой в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского синтетической вакцины против ковида. Специалист отметил, что новый препарат будет обладать свойством оперативно видоизменять ДНК-последовательности коронавируса, что позволит вакцине эффективно устранить угрозу вируса. Об этом пишет «Российская газета».
Российский ученый Анатолий Кубышкин пояснил, что одной из определяющих особенностей вируса COVID-19 является способность к постоянной мутации — следовательно, приоритетной задачей для разработчиков стало формирование такой вакцины, которая могла бы устранять все штаммы ковида, в том числе и будущие мутации. С этой целью на базе Крымского федерального университета имени Вернадского началась разработка уникальной синтетической вакцины, которая будет «перепрошивать» любую мутацию вируса, делая ее пригодной для действия препарата. Профессор факультета биологии и химии КФУ им. В.И. Вернадского, доктор биологических наук Владимир Оберемок прокомментировал, что разработчики уже смогли достичь положительных результатов в создании вакцины, и уже приступиили к испытаниям на лабораторных животных.
«Мы видим достаточно положительные результаты в стадии доклинических испытаний, неофициальных. Теперь мы испытываем потребность в надежных партнерах, которые оказывали бы нам нужную поддержку — в первую очередь, финансовую», - сообщил Оберемок.
Ученый добавил, что только с привлечением внешних партнеров разработчикам удастся перейти на официальную, клиническую стадию испытаний, которая впоследствии позволит вывести препарат для общественного пользования.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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