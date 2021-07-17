В Новосибирской области назвали данные по числу заболевших COVID-19 после вакцинации

Специалисты новосибирского Минздрава опубликовали информацию о количестве инфицированных граждан, которые заразились коронавирусом после прохождения полного цикла вакцинации. Указывается, что доля заболевших COVID-19 после иммунизации составила менее 1%, передает «НГС».

Согласно информации регионального Минздрава, менее 1% вакцинированных новосибирцев заразились коронавирусом – причем все они переносят заболевание в средней или легкой форме, с отсутствием серьезных осложнений. Глава регионального управления Росздравнадзора Елена Хрусталёва указала, что по состоянию на начало июля из 47870 случаев заболевания коронавирусом менее чем в 500 случаях пациент был привит — это составляет менее 1% от общего числа инфицированных. При этом Хрусталева подчеркнула, что такой эффект от вакцинирования достигается только в случае, если пациент прошел полный цикл иммунизации, состоящий из 2 инъекций вакцины.

Эксперт отметила, что максимальную эффективность введенная вакцина достигает не раньше, чем через 21 день после второй прививки.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700