В Крыму на фоне эпидемии коронавируса не хватает лекарств в больницах и аптеках

В Крыму возник дефицит с лекарствами, передает телеграм-канал издания Readovka.

На фоне эпидемии коронавируса в регионе отмечают нехватку многих препаратов. В частности, она из жительниц полуострова отмечает, что в аптеках практически нет препарата артлегия, который помогает при тяжелых поражениях легких.

Крымчане ищут лекарства в закрытых чатах или просят у родственников привезти их с других регионов России. Перекупщики нередко продают необходимые препараты по тройной цене.

«Но найти лекарство мало— доставить лекарство в больницу и передать врачу (что, запрещено законом) — это отдельный квест, на который требуются связи и деньги. Затем, как только пациенту становится немного лучше, его отправляют домой — чтобы освободить место под еще нового больного», — отметила одна из жительниц Крыма.

Она рассказала и о проблемах медиков, отметив, что им нередко приходится работать по две смены подряд из-за нехватки врачей. И это достаточно тяжело, учитывая рост числа больных с коронавирусной инфекцией.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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