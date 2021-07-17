В Крыму на фоне эпидемии коронавируса не хватает лекарств в больницах и аптеках

Сегодня, 08:09

0

Image 16+
В Крыму на фоне эпидемии коронавируса не хватает лекарств в больницах и аптеках

В Крыму возник дефицит с лекарствами, передает телеграм-канал издания Readovka.

На фоне эпидемии коронавируса в регионе отмечают нехватку многих препаратов. В частности, она из жительниц полуострова отмечает, что в аптеках практически нет препарата артлегия, который помогает при тяжелых поражениях легких.

Крымчане ищут лекарства в закрытых чатах или просят у родственников привезти их с других регионов России. Перекупщики нередко продают необходимые препараты по тройной цене.

«Но найти лекарство мало— доставить лекарство в больницу и передать врачу (что, запрещено законом) — это отдельный квест, на который требуются связи и деньги. Затем, как только пациенту становится немного  лучше, его отправляют домой — чтобы освободить место под еще нового больного», — отметила одна из жительниц Крыма.

Она рассказала и о проблемах медиков, отметив, что им нередко приходится работать по две смены подряд из-за нехватки врачей. И это достаточно тяжело, учитывая рост числа больных с коронавирусной инфекцией.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Грядет «российский штамм»: вакцинированных от COVID-19 подстерегает новая опасность

Сегодня, 07:39

Россиян призвали не увлекаться подсчетом антител

Вчера, 08:34

Эксперты исследовали реакцию беременных женщин на вакцину «Спутник V»

Вчера, 00:39

Академик РАН Виталий Зверев объяснил, почему переболевшим COVID-19 не нужна прививка

17-07-2021, 22:49

Фармаколог Кондрахин составил полный список противопоказаний для вакцинации от коронавируса

17-07-2021, 21:39

Специалисты исследовали реакцию беременных женщин на «Спутник V»

17-07-2021, 14:54

Привился от коронавируса и заболел: врачи объяснили, почему люди заражаются после вакцинации

17-07-2021, 12:44

Можно ли заразиться COVID-19 после двойной вакцинации?

17-07-2021, 09:59

Аллерголог-иммунолог Логина рассказала, как облегчить свое состояние после прививки от COVID-19

16-07-2021, 14:59

Терапевт из Урала Скороходов назвал самые распространенные побочные эффекты после COVID-19

16-07-2021, 12:24

Вакцинированные от коронавируса люди могут оставаться заразными

16-07-2021, 09:09

ВОЗ снова меняет мнение — что говорят об этом врачи

15-07-2021, 22:49

Губернатор Алиханов заявил, что обязательная вакцинация не нарушает Конституцию

15-07-2021, 17:39

Вирусолог Жолобак: прививка от COVID-19 вызывает более тяжелое течение коронавируса

15-07-2021, 15:04

Профессор Анатолий Альтштейн рассказал о вакцинации детей и подростков от коронавируса COVID-19

15-07-2021, 10:49

Гражданам рассказали об опасности пропуска второй вакцины от коронавируса

14-07-2021, 23:44

Врач рассказал о побочных реакциях после введения второго компонента вакцины от коронавируса

14-07-2021, 21:04

Терапевт Лишин назвал причину боли в руке после прививки

14-07-2021, 17:39

Связан ли подъем заболеваемости с вакцинацией от коронавируса

14-07-2021, 16:49

Инфекционист Каган рассказал, почему важно прививать от коронавируса детей

14-07-2021, 14:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«Мой ребенок стал участником экспериментальной вакцины»: В Тольятти мальчика заразили полиомиелитом

«Мой ребенок стал участником экспериментальной вакцины»: В Тольятти мальчика заразили полиомиелитом

16-07-2021, 19:54

0

После экспериментальной вакцины ребенок из Тольятти заразился полиомиелитом. Скоро уже три года, как Следком России...

Подробнее
Вакцинированные от коронавируса люди могут оставаться заразными

Вакцинированные от коронавируса люди могут оставаться заразными

16-07-2021, 09:09

0

О том, избавляет ли вакцинация от «носительства» коронавируса, спорят до сих пор. Об этом рассказала главный внештатный...

Подробнее
Академик РАН Виталий Зверев объяснил, почему переболевшим COVID-19 не нужна прививка

Академик РАН Виталий Зверев объяснил, почему переболевшим COVID-19 не нужна прививка

17-07-2021, 22:49

0

Российский ученый-академик РАН Виталий Зверев сообщил об идентичности иммунитета переболевших граждан и того, который...

Подробнее
Привился от коронавируса и заболел: врачи объяснили, почему люди заражаются после вакцинации

Привился от коронавируса и заболел: врачи объяснили, почему люди заражаются после вакцинации

17-07-2021, 12:44

0

Вакцинация в России от ударных темпов далека, невзирая на то, что многие регионы для отдельных категорий работников...

Подробнее
Аллерголог-иммунолог Логина рассказала, как облегчить свое состояние после прививки от COVID-19

Аллерголог-иммунолог Логина рассказала, как облегчить свое состояние после прививки от COVID-19

16-07-2021, 14:59

0

В РФ власти, врачи и ученые призывают россиян не тянуть и как можно скорее привиться от коронавируса. В стране доступны...

Подробнее
Терапевт из Урала Скороходов назвал самые распространенные побочные эффекты после COVID-19

Терапевт из Урала Скороходов назвал самые распространенные побочные эффекты после COVID-19

16-07-2021, 12:24

0

Коварный коронавирус готовит для зараженных весьма неожиданные и неприятные последствия. Уральский терапевт Иван...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Фармаколог Кондрахин составил полный список противопоказаний для вакцинации от коронавируса

Фармаколог Кондрахин составил полный список противопоказаний для вакцинации от коронавируса

17-07-2021, 21:39

0

Российский специалист-фармаколог Андрей Кондрахин предоставил полный список существующих противопоказаний для...

Подробнее
«Шугалей», «Турист» и «Красный призрак»: каким героям отдают предпочтение в современном кинематографе

«Шугалей», «Турист» и «Красный призрак»: каким героям отдают предпочтение в современном кинематографе

16-07-2021, 16:59

0

В российских фильмах последних лет уделяют большое внимание людям с сильным характером, оказавшимся в непростых...

Подробнее
Байден заявил, что соцсети «убивают людей», распространяя дезинформацию о вакцинах

Байден заявил, что соцсети «убивают людей», распространяя дезинформацию о вакцинах

17-07-2021, 07:09

0

Социальные сети, тот же Facebook, пропуская публикации, в которых содержится дезинформация о вакцинах от коронавируса,...

Подробнее
Австралийские ученые: коронавирус «адаптировался к человеку»

Австралийские ученые: коронавирус «адаптировался к человеку»

16-07-2021, 10:24

0

Компьютерное моделирование, проведенного учеными из Австралии, показало, что коронавирус хорошо адаптирован для...

Подробнее