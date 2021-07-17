В Крыму на фоне эпидемии коронавируса не хватает лекарств в больницах и аптеках

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В Крыму возник дефицит с лекарствами, передает телеграм-канал издания Readovka.
На фоне эпидемии коронавируса в регионе отмечают нехватку многих препаратов. В частности, она из жительниц полуострова отмечает, что в аптеках практически нет препарата артлегия, который помогает при тяжелых поражениях легких.
Крымчане ищут лекарства в закрытых чатах или просят у родственников привезти их с других регионов России. Перекупщики нередко продают необходимые препараты по тройной цене.
«Но найти лекарство мало— доставить лекарство в больницу и передать врачу (что, запрещено законом) — это отдельный квест, на который требуются связи и деньги. Затем, как только пациенту становится немного лучше, его отправляют домой — чтобы освободить место под еще нового больного», — отметила одна из жительниц Крыма.
Она рассказала и о проблемах медиков, отметив, что им нередко приходится работать по две смены подряд из-за нехватки врачей. И это достаточно тяжело, учитывая рост числа больных с коронавирусной инфекцией.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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