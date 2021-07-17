Грядет «российский штамм»: вакцинированных от COVID-19 подстерегает новая опасность

Сегодня, 07:39

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Грядет «российский штамм»: вакцинированных от COVID-19 подстерегает новая опасность

Журналисты издания «Невские новости» попытались выяснить у экспертов, почему в последние несколько дней от властей Петербурга поступают противоречивые новости о заболеваемости петербуржцев. По одним источникам наметился спад, по другим напротив рост заболевших.

На очереди - дети

Врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков:

«Первое, о чем хочется сказать - вирус будет продолжать мутировать. Не исключаю  появление «российского» штамма, который может быть тяжелее других. Во-вторых, Россия оказалась не готова к третьей волне. В отличие от стран, в которых была проведена вакцинация. Это стало понятно из цифр о летальности заболевших».

Он добавил, что в РФ недавно был выявлен штамм «дельта плюс».

«Кроме этого, мы видим большое количество заразившихся детей», - добавил специалист.

Нельзя забывать о мерах предосторожности

Заместитель директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский:

«Самое важное в сложившейся ситуации - это соблюдение мер профилактики. Обязательное ношение масок, мытье рук и соблюдение дистанции. Так мы сможем остановить новую волну в сентябре».

Коллективный иммунитет появится к 2022 году  

Один из самых актуальных вопросов сегодня - вопрос коллективного иммунитета.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог, вирусолог и кандидат медицинских наук Георгий Викулов:

«Пока в России не сформируется популяционный иммунитет, говорить о переломном моменте бесполезно. По сегодняшним темпам вакцинации, к концу октября будет достигнута отметка в 50% вакцинированных. Когда же наступит похолодание, появятся сложности, связанные с сезонными простудами. Кроме того, если вакцина действует полгода, то те, кто привились в начале года, во второй половине уже подвергаются риску повторного заражения».

Коронавирус это не ветрянка

Специалисты развеяли слухи о том, что коронавирус в будущем может стать похожим на ветрянку, и для защиты от него необходима всего одна прививка.

«Появился совершенно новый вирус, со своими свойствами, с мутацией штаммов. Можно предположить, что эта инфекция точно будет циркулировать какое-то количество лет. Пока у населения не сформируется иммунитет, люди будут болеть», - объяснил Георгий Викулов.

В начале июля появилась информация о закупках медицинского кислорода несколькими петербуржскими больницами. Это произошло после сообщений о его нехватке в ряде регионов.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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