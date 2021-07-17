Грядет «российский штамм»: вакцинированных от COVID-19 подстерегает новая опасность

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Журналисты издания «Невские новости» попытались выяснить у экспертов, почему в последние несколько дней от властей Петербурга поступают противоречивые новости о заболеваемости петербуржцев. По одним источникам наметился спад, по другим напротив рост заболевших.
На очереди - дети
Врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков:
«Первое, о чем хочется сказать - вирус будет продолжать мутировать. Не исключаю появление «российского» штамма, который может быть тяжелее других. Во-вторых, Россия оказалась не готова к третьей волне. В отличие от стран, в которых была проведена вакцинация. Это стало понятно из цифр о летальности заболевших».
Он добавил, что в РФ недавно был выявлен штамм «дельта плюс».
«Кроме этого, мы видим большое количество заразившихся детей», - добавил специалист.
Нельзя забывать о мерах предосторожности
Заместитель директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский:
«Самое важное в сложившейся ситуации - это соблюдение мер профилактики. Обязательное ношение масок, мытье рук и соблюдение дистанции. Так мы сможем остановить новую волну в сентябре».
Коллективный иммунитет появится к 2022 году
Один из самых актуальных вопросов сегодня - вопрос коллективного иммунитета.
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог, вирусолог и кандидат медицинских наук Георгий Викулов:
«Пока в России не сформируется популяционный иммунитет, говорить о переломном моменте бесполезно. По сегодняшним темпам вакцинации, к концу октября будет достигнута отметка в 50% вакцинированных. Когда же наступит похолодание, появятся сложности, связанные с сезонными простудами. Кроме того, если вакцина действует полгода, то те, кто привились в начале года, во второй половине уже подвергаются риску повторного заражения».
Коронавирус это не ветрянка
Специалисты развеяли слухи о том, что коронавирус в будущем может стать похожим на ветрянку, и для защиты от него необходима всего одна прививка.
«Появился совершенно новый вирус, со своими свойствами, с мутацией штаммов. Можно предположить, что эта инфекция точно будет циркулировать какое-то количество лет. Пока у населения не сформируется иммунитет, люди будут болеть», - объяснил Георгий Викулов.
В начале июля появилась информация о закупках медицинского кислорода несколькими петербуржскими больницами. Это произошло после сообщений о его нехватке в ряде регионов.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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