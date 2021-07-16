Академик РАН Виталий Зверев объяснил, почему переболевшим COVID-19 не нужна прививка

Вчера, 22:49

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Академик РАН Виталий Зверев объяснил, почему переболевшим COVID-19 не нужна прививка

Российский ученый-академик РАН Виталий Зверев сообщил об идентичности иммунитета переболевших граждан и того, который сформировался в результате вакцинации от COVID-19. Микробиолог отметил, что такие иммунные ответы имеют практически одинаковую эффективность, в связи с чем переболевшим гражданам не следует идти на процедуру иммунизации. Об этом пишет «URA.Ru».

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев сообщил о неправильной информированности российских граждан касательно процедуры вакцинации. Ученый отметил, что после перенесения заболевания на коронавирус у пациентов формируется полноценный иммунитет, который не нужно «подкреплять» вакцинацией. 

«Меня очень настораживает сформировавшаяся тенденция — когда прививаются все подряд, даже те, кто недавно перенес ковид. Им не нужно прививаться, так как переболевшие граждане имеют полноценный и эффективный иммунный ответ. Если они введут себе вакцину, может произойти гипериммунизация, которая приведет к непредсказуемым реакциям организма», - сообщил Виталий Зверев. 

Микробиолог добавил, что всем гражданам следует проходить тест на определение титра антител непосредственно перед планируемой процедурой вакцинации — если тест покажет, что антитела достигают нужного защитного уровня, то прививку делать однозначно не стоит.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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