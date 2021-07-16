Эксперты исследовали реакцию беременных женщин на вакцину «Спутник V»

Вакцинация от COVID-19 до недавнего времени не разрешалась женщинам с беременностью и тем, кто осуществляет грудное вскармливание. Несколько дней назад Минздрав выпустил обновленные методические рекомендации для этой категории граждан, пишет издание «Маяк». Документом предусмотрена прививка для беременных, однако это можно делать лишь в исключительных случаях.

Руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко заострил внимание на том, что подобное дополнение принято с учетом безопасности вакцины и положительных результатов клинических исследований женщин в положении.

«На основании множественных совещаний специалистов решено ликвидировать противопоказания по использованию препарата «ГамКовидВак» («Спутник V») для беременных», — говорит Мурашко.

В соответствии с предписаниями Минздрава РФ, осуществлять прививки беременных можно лишь тогда, когда они занесены в группы риска, а также при превышении пользы для матери перед возможностью развития осложнений у плода. Вакцинировать женщин в положении разрешается с 22 недели беременности. Для этого необходимы показания гинеколога и обязательный осмотра врача.

Таким образом, теперь открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском осложнений течения заболевания. К такой категории относятся женщины, имеющие хронические заболевания легких, в том числе бронхиальную астму, заболевания сердечно-сосудистой системы, гипертонию, сахарный диабет, онкологические заболевания, ожирение, заболевания печени и почек.

Специалисты не выявили отрицательного влияния иммунизации на репродуктивную систему женщины и развитие потомства. Тем не менее советы акушеров-гинекологов таковы: если вы планируете беременность, то отложите её и сначала вакцинируйтесь. Коронавирусная инфекция опасна на любом сроке беременности.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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