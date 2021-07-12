Связан ли подъем заболеваемости с вакцинацией от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в РФ стартовала еще в январе нынешнего года. На заре прививочной кампании настрой россиян был бодрым. В большинстве своем они верили, что благодаря вакцинам страна вернется к нормальной жизни в обозримом будущем. Но не тут-то было - в июне в РФ произошла очередная вспышка коронавируса. И тут уже конспирологи и антипрививочники, которые на некоторое время поутихли, себя в высказываниях не ограничивали. В массы начали забрасываться версии о том, что в лучшем случае российские вакцины бесполезны. В худшем, что они не только не защищают от заражения, а, наоборот, способствуют ему. Вон даже Кирилл Зверев, сын академика Виталия Зверева, подобное не исключил.

Тем не менее, большинство не только российских специалистов, но и зарубежных, солидарны в одном: заразиться от самой вакцины нельзя. Такое могло бы случиться, если бы использовалась так называемая живая вакцина - та, которая содержала способный к заражению и размножению вирус. В случае с действующими препаратами иммунная система воспринимает вакцину как встречу с возбудителем болезни, но заболеть по-настоящему после нее невозможно, как и стать заразным тоже.

Как поясняет ТАСС.Наука , в «Спутнике» имеется лишь фрагмент генетического кода вируса SARS-CoV-2. Этот кусочек доставляется вектором - аденовирусом. Он кастрированный - лишен возможностей к репликации.

«ЭпиВакКорона» же даже гена вируса не содержит - там имеются лишь кусочки белка, которые должна распознать иммунная система. В «КовиВаке» коронавирус есть, но его генетический материал разрушен - заражать клетки он не способен.

Таким образом, абсолютно все вакцины полностью безопасны и никоим образом стать источником заражения не могут.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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