Гражданам рассказали об опасности пропуска второй вакцины от коронавируса

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Человек, который привился первым компонентом вакцины от коронавируса, может перенести получение второй дозы на несколько недель позже рекомендуемого интервала. Однако надолго оттягивать процедуру нежелательно. Об этом граждан России предупредил врач Борис Чурадзе, выступая в эфире радио Sputnik.
«Можно перенести прививку на одну-две-три, несколько недель. Когда речь идет о каких-то проблемах со здоровьем, важно принимать это во внимание и откладывать вакцинацию», - пояснил Чурадзе.
По его словам, если объективных причин для того, чтобы откладывать вакцинацию вторым компонентом нет, стоит идти на прививку. Ведь чем быстрее человек пройдет полный курс вакцинации, тем быстрее у него сформируется иммунитет к коронавирусу.
Врач напомнил, что Минздрав в своих рекомендациях пишет, что если с момента вакцинации первым компонентом вакцины минуло более чем шесть месяцев, а второй компонент введен так и не был, следует заново прививаться двумя компонентами препарата.
В период пандемии, подчеркивает специалист, ключевое значение может иметь соблюдение сроков, которые помогут быстрее добиться целевых значений клеточного и гуморального иммунитета.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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