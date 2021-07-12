Испанский вирусолог дель Валь: Вакцины не обеспечат коллективный иммунитет к коронавирусу COVID-19

Сегодня, 00:14

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Испанский вирусолог дель Валь: Вакцины не обеспечат коллективный иммунитет к коронавирусу COVID-19

Вакцины не помогут сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Вирусолог, научный сотрудник Высшего совета по научным исследованиям Испании Маргарита дель Валь высказала уверенность в том, что имеющимся вакцинам от коронавируса сформировать коллективный иммунитет будет не под силу. В качестве аргументов своей точки зрения она отметила, что даже получившие прививку любой вакциной люди способны заражать ковидом других и распространять этот вирус. В связи с этим говорить о формировании коллективного иммунитета можно будет не раньше, чем появится вакцина, способная полностью защитить от вируса.

«У нас нет этих типов вакцин, и не ожидается, что они будут скоро одобрены», - подчеркнула эксперт.

Она также напомнила, что в домах престарелых все люди получили полный курс прививок, однако и там время от времени фиксируются вспышки заболевания. 

Однако, несомненным плюсом вакцин является то, что они могут защитить от серьезных осложнений, что само по себе немало.

По ее словам, человечество будет бороться с коронавирусом еще несколько лет.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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