Волгоградские медики предупредили о сосудистых катастрофах после коронавируса COVID-19

Сегодня, 07:24

0

Image 16+
Волгоградские медики предупредили о сосудистых катастрофах после коронавируса COVID-19

Заместитель председателя комитета здравоохранения администрации Волгоградской области Николай Алимов сообщил, что в регионе также встречаются случаи заболевания коронавирусом после вакцинации. При этом он уточняет, что их число пока находится на низком уровне. Об этом сообщает «V1».

Разработчики вакцин сообщали о том, что эффективность прививки примерно 95%, однако в Волгограде ситуация еще лучше. На общий процент заболевших приходится всего 0,16% вакцинированных граждан.

«Мы замечаем, что привитые пациенты в случае инфицирования переносят коронавирус гораздо легче. Практически бессимптомно. Побочные действия от вакцин не выходят за рамки перечня, определенного в официальной инструкции», - заявил Алимов.

Между тем, в регионе регистрируется все больше случаев повторного заболевания. Причем во второй раз люди болеют даже тяжелее. У них выявляются серьезные осложнения.

«Все чаще в больницы поступают пациенты, которые заболели коронавирусом повторно. Последствия от заболевания у всех разные. Однако мы наблюдаем большой рост сердечно-сосудистых заболеваний среди больных с коронавирусом. Возникают некие острые сосудистые катастрофы. Мы видим, что гарантии не заболеть повторно нет совершенно, потому я призываю всех граждан к вакцинации», - резюмировал эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Испанский вирусолог дель Валь: Вакцины не обеспечат коллективный иммунитет к коронавирусу COVID-19

Сегодня, 00:14

Россиянам разъяснили причины временного медотвода от вакцинации против коронавируса COVID-19

Вчера, 18:34

Жительница Перми после курса вакцинации тяжело заболела COVID-19

Вчера, 16:29

В ВОЗ призвали не смешивать вакцины от коронавируса

Вчера, 13:49

Компании не успевают привить 60% сотрудников в установленный срок

Вчера, 13:29

Планирующим прививку против гриппа дали совет: вакцинация от коронавируса может помешать

Вчера, 12:49

Специалисты усомнились в эффективности массовой вакцинации от коронавируса COVID-19

12-07-2021, 10:14

Врач Водовозов назвал распространенные ошибки после прививки от COVID-19

12-07-2021, 00:09

Вирусологи опровергли миф о деменции из-за прививки от коронавируса COVID-19

11-07-2021, 19:44

Врач-инфекционист рассказал о «супер-распространителях» коронавируса

11-07-2021, 07:44

ВОЗ прокомментировала опасность нового калифорнийского штамма коронавируса «эпсилон»

11-07-2021, 00:49

Мясников рассказал, почему часть общества выступает против вакцинации

11-07-2021, 00:39

Эпидемиолог объяснил, как перчатки защищают от штамма COVID «дельта»

10-07-2021, 15:44

В Петербурге коронавирус совершил «дагестанский отскок»

9-07-2021, 23:09

Глава Роспотребнадзора призвала привить от коронавируса все население России

9-07-2021, 16:44

Онищенко предложил непривитым от COVID-19 «чистить картошку на кухне»

9-07-2021, 16:34

В Минздраве рассказали, как получить медотвод от вакцинации от коронавируса

9-07-2021, 15:09

Доктор Мясников назвал условие для вакцинации от COVID-19 всех россиян

9-07-2021, 14:14

Daily Express назвал простые привычки, способствующие долголетию

9-07-2021, 08:29

Американский профессор Питер Маккалоу раскрыл истинные цели вакцинации от COVID-19

8-07-2021, 15:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Издание Sohu: В Сирии армия Асада уничтожает боевиков «странным советским оружием»

Издание Sohu: В Сирии армия Асада уничтожает боевиков «странным советским оружием»

11-07-2021, 13:24

0

Обозреватели китайского издания Sohu сообщили, что правительственная армия президента Сирии Башара Асада стала...

Подробнее
Врач-инфекционист рассказал о «супер-распространителях» коронавируса

Врач-инфекционист рассказал о «супер-распространителях» коронавируса

11-07-2021, 07:44

0

Некоторые люди, перенесшие коронавирус и выздоровевшие, могут оставаться заразными для окружающих в течение длительного...

Подробнее
Воду вместо вакцины против COVID-19 в Калужской больнице ввели жителям Москвы

Воду вместо вакцины против COVID-19 в Калужской больнице ввели жителям Москвы

12-07-2021, 17:14

0

В понедельник, 12 июля, в ходе рабочего совещания членов правительства региона, были зачитаны подробности вопиющего...

Подробнее
Герой России Липовой раскрыл цели американцев в Афганистане

Герой России Липовой раскрыл цели американцев в Афганистане

12-07-2021, 23:19

0

По словам лидера российского союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича, несколько десятков лет назад американцы...

Подробнее
Asia Times: российский ответ на черноморскую авантюру Байдена заставит Запад нервничать

Asia Times: российский ответ на черноморскую авантюру Байдена заставит Запад нервничать

11-07-2021, 19:34

0

Автор азиатского издания Asia Times М. К. Бхадракумар считает, что отношения между США и Россией не будут...

Подробнее
Soha: Иран мог похитить идею крылатых ракет «Калибр-К» России

Soha: Иран мог похитить идею крылатых ракет «Калибр-К» России

11-07-2021, 23:44

0

Иран поместил в контейнеры баллистические ракеты малой дальности. Некоторые российские СМИ, ссылаясь на статью, якобы...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Врач Водовозов назвал распространенные ошибки после прививки от COVID-19

Врач Водовозов назвал распространенные ошибки после прививки от COVID-19

12-07-2021, 00:09

0

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов сообщил соотечественникам о типичных ошибках, которые усложняют жизнь...

Подробнее
Специалисты усомнились в эффективности массовой вакцинации от коронавируса COVID-19

Специалисты усомнились в эффективности массовой вакцинации от коронавируса COVID-19

12-07-2021, 10:14

0

Эксперты усомнились в эффективности массовой вакцинации от коронавируса. Вот уже полтора года на планете продолжается...

Подробнее
Уральцы намерены выяснить, что бежит из кранов в Краснотурьинске

Уральцы намерены выяснить, что бежит из кранов в Краснотурьинске

12-07-2021, 13:34

0

Свердловский общественно-политический деятель Валерий Хвостов обратился в прокуратуру области по поводу того, что в...

Подробнее
Вирусологи опровергли миф о деменции из-за прививки от коронавируса COVID-19

Вирусологи опровергли миф о деменции из-за прививки от коронавируса COVID-19

11-07-2021, 19:44

0

Вирусологи развенчали миф о деменции из-за прививки от коронавируса. Профессор Центра имени Гамалеи, вирусолог,...

Подробнее