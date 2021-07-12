Волгоградские медики предупредили о сосудистых катастрофах после коронавируса COVID-19

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Заместитель председателя комитета здравоохранения администрации Волгоградской области Николай Алимов сообщил, что в регионе также встречаются случаи заболевания коронавирусом после вакцинации. При этом он уточняет, что их число пока находится на низком уровне. Об этом сообщает «V1».
Разработчики вакцин сообщали о том, что эффективность прививки примерно 95%, однако в Волгограде ситуация еще лучше. На общий процент заболевших приходится всего 0,16% вакцинированных граждан.
«Мы замечаем, что привитые пациенты в случае инфицирования переносят коронавирус гораздо легче. Практически бессимптомно. Побочные действия от вакцин не выходят за рамки перечня, определенного в официальной инструкции», - заявил Алимов.
Между тем, в регионе регистрируется все больше случаев повторного заболевания. Причем во второй раз люди болеют даже тяжелее. У них выявляются серьезные осложнения.
«Все чаще в больницы поступают пациенты, которые заболели коронавирусом повторно. Последствия от заболевания у всех разные. Однако мы наблюдаем большой рост сердечно-сосудистых заболеваний среди больных с коронавирусом. Возникают некие острые сосудистые катастрофы. Мы видим, что гарантии не заболеть повторно нет совершенно, потому я призываю всех граждан к вакцинации», - резюмировал эксперт.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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