Волгоградские медики предупредили о сосудистых катастрофах после коронавируса COVID-19

Заместитель председателя комитета здравоохранения администрации Волгоградской области Николай Алимов сообщил, что в регионе также встречаются случаи заболевания коронавирусом после вакцинации. При этом он уточняет, что их число пока находится на низком уровне. Об этом сообщает «V1».

Разработчики вакцин сообщали о том, что эффективность прививки примерно 95%, однако в Волгограде ситуация еще лучше. На общий процент заболевших приходится всего 0,16% вакцинированных граждан.

«Мы замечаем, что привитые пациенты в случае инфицирования переносят коронавирус гораздо легче. Практически бессимптомно. Побочные действия от вакцин не выходят за рамки перечня, определенного в официальной инструкции», - заявил Алимов.

Между тем, в регионе регистрируется все больше случаев повторного заболевания. Причем во второй раз люди болеют даже тяжелее. У них выявляются серьезные осложнения.

«Все чаще в больницы поступают пациенты, которые заболели коронавирусом повторно. Последствия от заболевания у всех разные. Однако мы наблюдаем большой рост сердечно-сосудистых заболеваний среди больных с коронавирусом. Возникают некие острые сосудистые катастрофы. Мы видим, что гарантии не заболеть повторно нет совершенно, потому я призываю всех граждан к вакцинации», - резюмировал эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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